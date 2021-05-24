Samsung reklamlarıyla iPhone 12 Pro Max’i dalga konusu yaptı

eknoloji devlerinin birbirleriyle rekabet etmek için cihazlarını karşılaştırmaları ve diğer şirketin ürünüyle dalga geçmesi reklam sektöründe uzun yıllardır kullanılıyor. Bunun son örneği Samsung ve Apple arasında yaşandı.



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Samsung son amiral gemisi Galaxy S21 Ultra'nın kamera özelliklerini göstermek için iPhone 12 Pro Max ile karşılaştırma videoları paylaştı. Videolarda yeni telefonunuz eskiyi aratmasın minvalinde bir slogan kullanıldı.



Samsung'un ilk yayınladığı videoda Galaxy S21 Ultra'nın 100X optik yakınlaşma teknolojisine dikkat çekiliyor. Galaxy S21 Ultra ile çekilen Ay fotoğrafı oldukça net görülürken iPhone 12 Pro Max ile çekilen fotoğraf pikselli bir görüntüye sahip.



İkinci videoda ise 108MP kamera çözünürlüğüne odaklanılmış. Bir hamburgerin fotoğrafı Galaxy S21 Ultra ve iPhone 12 Pro Max ile çekiliyor. Samsung ile çekilen fotoğrafta tüm detaylar oldukça net görülürken iPhone 12 Pro Max ile çekilen fotoğrafta yakınlaştıkça bazı bozulmalar görülüyor.