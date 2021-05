Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyecilik anlayışını ülkede örnek alınan ekole dönüştürdü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu üyesi seçilmesi nedeniyle resepsiyon düzenlendi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CerModern'de düzenlenen resepsiyonda, Gaziantep'in üyeliğe kabul edilmesi dolayısıyla Şahin ve Gazianteplileri tebrik ederek, "Bu, Gaziantep'in her alanda yükselen bir değer olduğunu bu bize göstermektedir. Bu başarı aynı zamanda gelişen, kalkınan ve rekabet eden Türkiye'nin gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Sadece Gazianteplileri değil hepimizi son derece mutlu etmiştir." dedi.



Şentop, belediye başkanlarının son derece onurlu bir görev ifa ettiklerini belirterek, "Değerli Fatma Şahin Başkanımızın da bu sıfatı sonuna kadar hak ettiğine hepimiz şahidiz." diye konuştu.



Şehirlerin mekan ve insan ilişkisinin en yoğun yaşandığı alanlar olduğuna dikkati çeken Şentop, "İnsanın madden ve manen kendi olabildiği, kendini ait hissedebildiği şehirler planlamak ve geliştirmek kültürümüzün hep önceliği olmuştur. Osmanlı şehir kültürü, mahalle yapılanması, bu yapılanma içindeki insan ilişkileri Balkanlar'dan, Orta Doğu'ya hala özlemle yad edilmektedir." ifadelerini kullandı.



Şentop, Osmanlı'nın yıkılmasının üzerinden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen şehir kültürünün izlerini, Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da görmenin mümkün olduğunu söyledi.



"ONUN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÜLKE GENELİNDE ÖRNEK ALINAN BİR EKOLE DÖNÜŞMÜŞTÜR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osmanlı'nın mirası belediyecilik anlayışının öncüsü olduğunu vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:



"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetlerinden son derecede memnun olan milletimiz bütün ülkeye hizmet etmesi için kendilerine teveccüh göstermiş, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makamlarını da emanet etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik alanında başlattığı değişim ve dönüşüm, kendisinin ihya ettiği kültür belediyeciliği şehremini kavramını yeniden zihinlere kazımış, onun belediyecilik anlayışı daha sonra bütün ülke genelinde örnek alınan bir ekole, bir okula dönüşmüştür. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hanımefendi'nin de bu ekolün başarılı bir temsilcisi olduğu, insanı merkeze alan bu belediyecilik anlayışını Gaziantep'te başarıyla taşıdığı, şampiyon belediye başkanları koalisyonuna kabulüyle de ayrıca tescillenmiştir."



Şentop, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin salgın döneminde çok sayıda mülteciyi misafir ederken 140 ülkeye yardım gönderdiğini, 3 yılda 141 kitap yayınlattığını ve bilim insanlarıyla yol izlediğini takdirle takip ettiklerini söyledi.



Dünyanın ve Türkiye'nin bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu belirten Şentop, "Özellikle son iki yıldır yaşadığımız salgın şartları yerel yönetimlerin önemini daha da artırmıştır. Esasen yerel yönetimler çoğulcu demokrasilerin en önemli yapı taşlarından birisidir." diye konuştu.



"BU MUTLULUK TÜRKİYE'YE VE 84 MİLYONA ÇOK BÜYÜK MORAL OLMUŞTUR"



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuşmasında, bugün Türkiye ve Gaziantep için önemli bir mutluluğa tanık olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Bu mutluluk Gaziantep'in ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in nezdinde tüm Türkiye'ye ve 84 milyona çok büyük moral olmuştur. Hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. Şahin'in OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na davet edilmesi hepimizi gururlandırdığı kadar bundan sonra üzerimizdeki mesuliyeti de artırmıştır. Başkanımız, Türkiye'nin bu anlamdaki birikimini, OECD nezdinde tüm dünyaya aktaracak tecrübeye, aşka ve heyecana sahiptir. Çok değerli hizmetleriyle sadece Gaziantep'in değil OECD nezdinde tüm dünyaya bu birlikteliği, beraberliği, paylaşımcılığı inşallah en güzel örnekleriyle gösterme imkanına kavuşacağız."



"BU SALGIN BİTECEK"



AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarına ilişkin, "Türkiye 2002'de altyapıda dünyada 39. sıradaydı, bugün 9. sırada, yani 10 gelişmiş ekonominin içine altyapıda Türkiye girmiş durumda." ifadesini kullandı.



Kovid-19 salgını sebebiyle dünyada tüm ezberlerin bozulduğunu ve bütün kriterlerin yerle bir olduğunu belirten Yıldırım, "Bu salgını bizim inancımızla, bizim dayanışma ruhumuzla en hasarsız, en az hasarla yönetme becerisini de gösterdik. Bu salgın bitecek, inşallah. Bu sene bu salgın sona ermiş olur ve normalleşmeye geçmiş oluruz. Ama bitince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu salgın bize çok şey öğretti, dünyaya çok şey öğretti." diye konuştu.



"ANA KUCAĞIMIZI AÇTIK"



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de belediye olarak imar ve ulaşım master planlarının yanı sıra iklim master planını da hayata geçirdiklerini belirterek, "Şehrin toprağını, suyunu ve havasını korumak için olağanüstü gayret gösterdik." dedi.



Şahin, "Yenilikçi, katılımcı, kapsayıcı ve herkesi içerisinde bulunduran 'Ben mülteciyim, ben geri kaldım' demesin, 'Ben yetimim, ben engelliyim bu kalkınmada benim yerim nerede' demesin diye ana kucağımızı açtık. Hep birlikte kapsayıcı bir büyümeyi OECD'nin başlığını yerine getiren bir şehir olduk." şeklinde konuştu.



Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ankara Valisi Vasip Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep ilçe belediye başkanları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran katıldı.