Emine Erdoğan ve Duda’dan anlamlı ziyaret!

Emine Erdoğan, Kornhauser Duda'yı ofis binası önünde karşıladı. Daha sonra iki lider eşi, PIKTES Proje Ofisi'ne geçti. Burada, PIKTES Direktörü Erkan Açıkgöz tarafından Emine Erdoğan ve Kornhauser-Duda'ya projeye ilişkin sunum yapıldı.



KAMPLAR DÜNYANIN EN İYİSİ



Sunum sırasında Emine Erdoğan, Suriyelilerin, Türkiye'ye geldiklerinde onlar için oluşturulan kamplarda kaldıklarına dikkati çekerek, bu kampların dünyanın en iyi kampları olduğunu belirtti.



"TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU"



Emine Erdoğan, Suriyeli mültecilere yapılan yardımların halen sürdüğü bilgisini vererek, "Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerimize gösterdiği dayanışma, tüm dünyaya örnek oldu." dedi.



DUDA, EĞİTİMCİ OLDUĞU İÇİN BİLGİ ALMAK İSTEMİŞ



Kornhauser Duda da eğitimci olduğu için Suriyeli çocukların eğitimlerine ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi almak istediğini dile getirerek, bu nedenle PIKTES'i ziyaret ettiğini söyledi.



"KISA SÜREDE ÇOK BÜYÜK BAŞARI GÖSTERMİSİNİZ"



Kornhauser Duda, Kovid-19 salgını sürecinde eğitim sisteminin işleyişi ve çocukların psikolojik durumlarının nasıl yönetildiğine ilişkin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'dan da bilgi aldı. Türkiye'nin, Suriyeli mültecilere yönelik çalışmalarını ilgiyle dinleyen Kornhauser Duda, "Suriyeli çocuklar konusunda inanılmaz bir şekilde, kısa sürede çok büyük başarı göstermişsiniz, gerçekten bu çok zor. Sadece çocuklar değil, veliler de var. Bu yüzden çok kapsamlı bir çalışma." diye konuştu.



"ŞU AN DÜNYANIN GELECEĞİ SİZİN ELİNİZDE"



Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler için söz verdiği destek ödemelerini yapıp yapmadığını soran konuk first lady Duda'ya, AB'nin, 6 Milyar Avro taahhüdünün şu ana kadar sadece 2,7 milyar Avrosunu ödediği bilgisi verildi. Verilen eğitimin, Suriyeli çocukların geleceği açısından önemine vurgu yapan Duda, "Çünkü çocuklar gelecektir. Şu an dünyanın geleceği sizin elinizde." değerlendirmesini yaptı.



Ziyaret sonunda Emine Erdoğan ve Agata Kornhauser Duda'ya, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan geleneksel Türk bebekleri takdim edildi. Daha sonra Erdoğan ve Duda, Suriyeli 6. sınıf öğrencisinin yaptığı, Türkiye'nin yanlarında olduğunu anlatan resim önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.