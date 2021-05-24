Başkan Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı'ndan ortak basın toplantısı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları



Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten gurur duyuyorum. Dostumuz, müttefikimiz Polonya ile ilişkilerimizin tarihi 6 asır öncesine dayanıyor. Duda'nın ziyareti ülkelerimiz arasındaki köklü bağları daha da güçlendirecektir. Türkiye ve Polonya'nın başta ekonomi, ticaret olmak üzere birçok alanda işbirliğine sahip olduğuna inanıyorum. Az önce tarım ve spor alanında imzalanan belgelerle birlikte işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağız. Toplantıda ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele aldık. Türkiye ve Polonya arasındaki geniş iş imkanlarını istişare ettik. 2017'deki Polonya ziyaretimde ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedef şuan 6.5 milyar dolar civarında. Bu hedefi bugün yaptığımız görüşmelerle 10 milyar hedefine ulaştırma kararlılığımızı gösterdik.



'TÜRKİYE İLK KEZ BİR NATO ÜLKESİNE SİHA SATIŞI YAPACAK'



Bu yılın ilk çeyreği itibariyle 2 milyar doları aşmış bulunuyoruz. 10 milyar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Müteahitlik şirketlerimiz Polonya'da 4 milyar dolar tutarında 50'ye yakın proje sağladılar. Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekte kalmadık bu anlamda ülkemizi devler ligine tamamladık. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. SİHA'da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye SİHA satışı gerçekleştirecektir. Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri 2 ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir.



'NATO MİSYONU KAPSAMINDA F-16 UÇAKLARIMIZI POLONYA'YA GÖNDERECEĞİZ'



Kıymetli basın mensupları Polonya AB üyelik sürecimizi destekleyen, vizyonu geniştir. Türkiye ve Polonya NATO çerçevesinde güçlü ve dayanıklı bir duruş sergiliyor. NATO geliştirilmiş hava misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz. Değerli dostum Duda'ya ziyareti ve dostluğumuz daha da güçlendirilmesi için sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum.



POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA: TURİZM ALANINDA İMZALADIĞIMIZ SÖZLEŞME ÇOK ÖNEMLİ



Türkiye gelişim bu ziyareti gerçekleştirmem, ayrıca 2017 yılındaki ziyaretiniz için teşekkür etmek istiyorum. Aslında benim için bir başlangıçtır. Yeni uluslararası politikayı açtırmış bulunuyor. Umarım ki uluslararası siyasete dönmüş bulunmaktayız. Tekrar karşılıklı görüşebileceğimiz duruma geleceğimize inanıyorum. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Temsilcilerimizin görüşmesi için de teşekkür ediyorum. Çift taraflı anlaşmaların imzalanması çok önemlidir. Bu sözleşmeler gizli bilgiler, Milli Savunmada kullanılmasında, aynı zamanda milli savunmada kullanılan silahların satın alınmasında. Bence en önemli kesinlikle turizm alanında imzaladığımız sözleşmedir. Polonya'da bir sürü insan bir tatili hayal ediyor. 2020 yılında pandemiden dolayı tatillerini ertelediler. Bu sözleşme ile bu sene bu gerçekleşecek. Belki PCR testi ile turistlerin Türkiye'ye girebilmesi hatta test konusunda detayları sizinle konuşmuştuk. Ama en önemlisi NATO zirvesinden önce sizinle konuşmamız olmuştu. Ukrayna'nın meselesini, Kırım işgalinden bahsetmiştik. Suriye ve Libya'daki durumlardan da bahsetmiştik. Aslında dünyada barış yollarını nasıl gerçekleştiririz bundan bahsetmiştik. Yarın İncirlikte bulunan Polonyalı askerleri ziyaret edeceğim. Hatta yıllardır Polonya'da Türk askerlerin bulunmasından dolayı sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ettim.



'TİCARETİMİZ 10 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK'



Çok mutluyum çünkü milli savunma sektöründe ilişkilerimizin gelişmesinden bugün de NATO çehresinde işbirliklerimizin gelişmesinde. Tabi ki 10 milyar dolar ki ticaretten bahsetmiştik. Belki 10 milyara ulaşmadık ama pandemiye rağmen o işbirliğini arttırdık. Tabi bu da gelecek için önemli bir şey. Bizim ticaret işbirliğimiz kesinlikle hedeflediğimiz 10 milyar liraya ulaşacak. Bugünlerde bir sürü yatırım Polonya'daki piyasada gerçekleşiyor. Türk şirketleri için faaliyetlerini gerçekleştirebileceği büyük bir alan oluşturuyor. Türk şirketler nasıl başarılı bir şekilde çalışıyorsa gelecekte de aynı şekilde olacağına inanıyorum. Hatta Polonyalı şirketlerin de Türk piyasasına girip başarılarını gerçekleştireceklerdir.



RYAN AIR UÇAĞININ ZORLA İNDİRİLMESİ



DUDA: Bomba bahanesiyle indirdiği ortaya çıktı. Bu uluslararası kamuoyunda kabul edilemez. Muhalif bir gazetecinin gözaltına alınması bazı politikacılar tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Umarım Avrupa tarafından ciddi bir tepki gösterilir. Bu yorumsuz bırakılamaz. Uçağın içerisinde Polonyalı yolcularda vardı. Benzeri olmayan, uluslararası hukuka aykırı bir davranış olarak görüyorum.



TURİZM ALANINDA YENİ HEDEFLER TESİS EDİLDİ Mİ?



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Ticaret hacmi, turizm dışındaki başlıkları kapsıyoruz. Turizmi konuştuk. Tabi ekonomi konuları da baya yer aldı. Turizm Bakanımız da Polonya'ya kısa bir zamanda ziyaret gerçekleştirecek. Üst düzey karşılıklı gidiş gelişleri buradan süratlendireceğiz. Dışişleri Bakanım da Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bundan sonraki süreçte Savunma Bakanımızda bir ziyaret gerçekleştirecek. Her şeyden önce şunu söylemek zorundayım. Biz Polonya Türkiye olarak bir defa NATO ülkesiyiz. NATO içerisinde neler yapabiliriz. Türkiye-Polonya-Romanya olarak neler yapabiliriz. Ne adımlar atabiliriz. Bunların da üzerinde durmalıyız. 3'lü olarak atacağımız adımlar ticaret hacmimizi etkileyecektir. Bu sularda çok daha farklı adımları atmış olacağız. Tabi koronavirüsle ilgili olarak aşı konuşmalarını aramızda değerlendirdik. Polonya bu konuda iyi durumdalar. Onlar gerek vefat sayısında, gerek aşılamada başarılı bir süreci yürütüyorlar. Temenni ediyorum ki istatistik eğrisi Türkiye'de ve Polonya'da da iyileşiyor.

