Can Ataklı'dan seviyesiz eleştiri! Vatandaşlara böyle hakaret etti..

Muhalif yandaş Can Ataklı Rizelilere ağır hakaretler etti, Rize ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i protesto eden vatandaşları seviyesiz bir üslupla eleştirdi. Ataklı "Bir sürü sersem sepelek adam sokakta" söyleminin ardından, "sonu çok kötü olacak" diye dalga geçercesine "sokağa çıkmayacaksınız" diye Rize halkına tehditler savurdu. Tepki gösteren vatandaşların taklidini de yapan Ataklı, çirkin üslubunu sürdürmekle de kalmadı, İkizdere’de Meral Akşener’e soru soran vatandaşı kiralık olarak kamuoyuna yansıttı.