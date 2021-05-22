Can Ataklı'dan seviyesiz eleştiri! Vatandaşlara böyle hakaret etti..

Can Ataklı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları tehdit ederek skandal ifadeler kullandı! Can Ataklı: 'Vatanımız seviyoruz, Erdoğanımızı yedirmeyiz, Netenyahu benzetmesi yapamazın' diyen bir sürü sersem adam sokaklarda.. Vazgeçin... Sonu çok kötü sokağa çıkamayacaksınız" diyerek tehdit etti.
Muhalif yandaş Can Ataklı Rizelilere ağır hakaretler etti, Rize ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i protesto eden vatandaşları seviyesiz bir üslupla eleştirdi. Ataklı "Bir sürü sersem sepelek adam sokakta" söyleminin ardından, "sonu çok kötü olacak" diye dalga geçercesine "sokağa çıkmayacaksınız" diye Rize halkına tehditler savurdu. Tepki gösteren vatandaşların taklidini de yapan Ataklı, çirkin üslubunu sürdürmekle de kalmadı, İkizdere’de Meral Akşener’e soru soran vatandaşı kiralık olarak kamuoyuna yansıttı.