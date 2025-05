İBB’ye 5. dalga operasyon! 4 ayrı soruşturmada CHP’li ilçe belediye başkanları gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelerine yürüttüğü yolsuzluk soruşturması derinleşiyor... Yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha düzenlendi.Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, eski milletvekili Aykut Erdoğdu ve aralarında belediye başkan yardımcılarının bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında, 4 dönem milletvekilliği yapan Aykut Erdoğdu'nun İBB iştiraki İSTAÇ' ın yapmış olduğu bir sözleşmenin karşı tarafından alınan rüşvete aracılık ettiği tespit edildi.Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın Ağaç A.Ş. iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiğine, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla komisyon adı altında para istediğine ilişkin hakkında tespitler yapıldı. Eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat temin ettiğine ilişkin tespitler yapıldı. 3 isim hakkında 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından gözaltı kararı verildi.İkinci soruşturma, Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat ve suç örgütü lideri olmak suçundan tutuklu bulunan Aziz İhsan Aktaş'ın yer aldığı ihale dosyası. Soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine ifadesinin alındığı öğrenildi.Aktaş; başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldıkları belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını, bu kapsamda belediye başkan ve yardımcalarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını itiraf etti.2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını belirten Aziz ihsan Aktaş, maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı olanların bilgilerini verdi.Bu doğrultuda, aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın bulunduğu 27 şüphelilerin 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat' karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına karar verildi.Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında çeşitli iddialarda bulunmaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Belediye Başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımına sözde bağış yapmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri tespit edildi. Bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları kaydedildi.Bununla beraber yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de Belediye Başkanı Akgün'ün yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatları kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazan elde ettikleri, nüfuz kullandıklarına ilişkin yapılan tespitler yapıldı. Bu kapsamda aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kadarı verildi.Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 2019 yılındaki 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma dosyasında;Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir' in işi alma yeterliliği olmayan paravan bir firma üzerine işi aldıkları, bir takım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıklarına ilişkin yapılan tespitler edildi.Aralarında Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir' in de bulunduğu ikisi tutuklu toplamda 11 şüpheli hakkında 'kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi.1. Aykut Erdoğdu – 24-25-26-27. Dönem CHP Milletvekili2. Ali Sukas – Ağaç A.Ş. Genel Müdürü3. Veysel Erçevik – Eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı4. Erdal Celal Aksoy – İBB Genel Sekreter Yardımcısı5. Burak Korzay – İSFALT Genel Müdürü6. Hakan Bahçetepe – Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı7. Utku Caner Çaykara – Avcılar Belediye Başkanı8. Kadir Aydar – Ceyhan Belediye Başkanı9. Oya Tekin – Seyhan Belediye Başkanı10. Ozan İş – Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı11. Erhan Daka – Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı12. Alican Abacı – Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı13. Mehmet Mandacı – Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı (Eski Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)14. Rıza Can Özdemir – Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı15. Hasan Akgün – Büyükçekmece Belediye Başkanı16. Ömer Kazancı – Büyükçekmece Belediye Başkan YardımcısıRüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi.Soruşturma kapsamıda Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Seyhan ve Ceyhan Belediyesi binalarına operasyon yaptı. Belediye binalarında arama sürerken, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar gözaltına alındı. Antalya'da gözaltına alınan Tekin ile Aydar'ın sorgulanmak üzere İstanbul'a götürüleceği bildirildi.