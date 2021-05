Anadolu Ajansı'ndan kovulan 'muhabir' Musab Turan'ın CHP'li sevdası!

Devlete halel getirmeyi amaçlayarak hükümeti küçük düşürücü eyleme girişen Anadolu Ajansı (AA) eski muhabiri Musab Turan'ın başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya olmak üzere CHP'lilere yakın isimlerle ilişkisi olduğu ve yakın akrabasının da FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıktı.



Basın toplantısında Soylu'ya itibar suikastı



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında AA'dan kovulan muhabir Musab Turan, FETÖ ağzıyla yönelttiği soruda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya operasyon çekmek istedi.



Turan, 'Son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakro bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük?' diyerek terör örgütlerinin itibarsızlaştırmaya çalıştığı Soylu'yu hedef aldı.



Turan sorusunu dramatize ederek, 'Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın Bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizlerin çocuklarınız yok mu?' şeklinde bir soru yöneltti.



'Muhabir' provokasyonunu canlı yayınladı



Provokasyonunu şahsi sosyal medya hesabından da canlı yayınlayan Turan'a Bakan Varank şu cevabı verdi:



'Bence sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. Üç buçuk yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularla ilişkili olabilmesi… Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. Bakınız AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir. Dolayısıyla bir takım gayri ciddi insanların, yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız orada bir problem var demektir”



AA, ivedilikle işine son verdi



Provokasyonun hemen ardından Anadolu Ajansı (AA), FETÖ ve PKK/KCK ile cansiperane mücadele vererek terör örgütlerini köşeye sıkıştıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya operasyon çekmek isteyen Musab Turan'ın işine ivedilikle son verdi.





Musab Turan'ın CHP'lilerle yakın ilişkisi



AA'daki işine son verilen ‘operasyon çocuğu' Musab Turan'ın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümet aleyhinde asparagas haberlere imza atan İsmail Küçükkaya, Abbas Güçlü gibi CHP'li isimlerle yakın olduğu ortaya çıktı.



Akrabasının FETÖ'den ihraç edildiği belirlendi.



Devlet aleyhinde her gün kara propagandaya imza atan İsmail Küçükkaya'ya övgüler dizerek ‘hocam' diyen Turan'ın yakın bir akrabasının da FETÖ'den ihraç edildiği belirlendi.





Devlet kurumlarında kim iş veriyor?



Devlete sızma girişimleri 15 Temmuz 2016'da yaptıkları darbe girişimiyle yerle yeksan olan FETÖ'cülerin bugün yapılan provokasyonla hala devlet kurumlarında izlerinin olduğu saptandı.



Akıllara takılan bir diğer soru ise; devlet kurumlarına sızan FETÖ'cülerin kimler tarafından işe alındıkları!