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Terör saldırısında flaş gelişme! Maket uçağın izi sürüldü ve...!!!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Saldırı girişimi başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 21:40
Terör saldırısında flaş gelişme! Maket uçağın izi sürüldü ve...!!!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Saldırı girişimi başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRI GİRİŞİMİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve maket uçakların etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerini kullandı.

"SALDIRI GİRİŞİMİNDE, PERSONELİN DİKKATİ VE TEDBİRLER SAYESİNDE ZAYİAT MEYDANA GELMEDİ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'daki üs komutanlığına yönelik saldırı girişiminde, personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini, Üs Komutanlığındaki tedbirlerin artırıldığını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na saat 00.30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üssümüzde tedbirler artırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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