Kavala davasında son dakika gelişmesi! Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kava, Can Dündar ve Memet Ali Alabora'nın aralarında olduğu 16 sanık hakkında 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme 18 Şubat 2020'de firari 7 sanığın dosyasını ayırırken, tutuklu sanık Osman Kavala, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in beraatine karar vermişti.



15 TEMMUZ DAVASI BİRLEŞMİŞTİ



Davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 22 Ocak'ta beraat kararını bozarak, Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e açılan 15 Temmuz davası ile Gezi davasının birleştirilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bozma ve birleşme kararlarının ardından yeniden yargılamaya bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.



Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala duruşmaya görüntülü olarak bağlandı. Tutuksuz sanıklardan Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.



KAVALA DESTEKÇİLERİ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Serra Kadıgil, Turan Aydoğan, Gökhan Zeybek, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP eski milletvekili Ali Şeker, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Barış Atay, Erkan Baş, Ahmet Şık ile ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin temsilcileri de duruşmayı izledi.



Duruşmada istinaf mahkemesinin bozma kararına karşı tarafların diyecekleri soruldu. Sanıklar ve sanık avukatları, istinafın bozma kararına mahkemenin uymamasını istedi.



Mahkeme heyeti, Gezi olaylarına ilişkin Çarşı grubu davasının bu dava ile birleştirilmesi konusunda da tarafların görüşünü sordu. Sanık avukatları Çarşı davasının birleştirilmemesini isterken, Cumhuriyet savcısı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden Çarşı dosyasının incelenmek üzere istenmesini talep etti. Savcı ayrıca, Kavala'nın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Kavala ise davaların birleştirilmesiyle 3,5 yıl önce başlayan yargı sürecinin yeni bir aşamaya gireceğini söyleyerek, Çarşı davasının birleştirilmemesini istedi. Avukatları da Kavala'nın tahliyesini talep etti.



ÇARŞI DOSYASI İNCELENECEK



Mahkeme heyeti ise öncelikle istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına hükmetti. Heyet ayrıca, Gezi olaylarına karışan Çarşı grubu ile bu davanın birleştirilmesi için Çarşı dosyasının incelenmesini kararlaştırdı. Dosya incelendikten sonra birleşmenin uygun görülmesi halinde bu davanın Çarşı davası ile birleştirileceği kaydedildi. Heyet, Kavala'nın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.



Beşiktaş Spor Kulübünün taraftar grubu Çarşı üyelerinin Gezi Parkı olayları nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, tüm sanıklar "darbe teşebbüsü", "örgüt" ve "izinsiz gösteri" suçlarından beraat etmişti. Mahkeme 35 Çarşı üyesinde 4'üne patlayıcı madde ve silah bulundurma suçundan ceza vermişti. Yargıtay ise geçen 18 Mart'ta Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi saymıştı.