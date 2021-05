İletişim Başkanı Altun'dan ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail saldırılarının ardından Filistinde sağlanan ateşkes ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Altun, "Ramazan ayının son günlerinden bu yana Mescid-i Aksa'da ve Gazze'de Filistinlilere saldıran ve bu süreçte 65’i çocuk, 39'u kadın 232 insanın hayatını kaybetmesine sebep olan İsrail'in, dün yürürlüğe giren ateşkese rağmen, cuma namazı sonrası Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki cemaate yine ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasını en sert şekilde kınıyoruz. Yüzlerce can kaybının yaşanmasının yanı sıra binlerce Filistinlinin yaralandığı, en az 75 bin kişinin yerlerinden edildiği ve bin 800 konutun tamamen yıkıldığı saldırıları durdurması çağrılarına kulak tıkayan İsrail, yaşattığı zulüm ve acılardan sonra sağlanan ateşkese bile riayet etmeyerek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir" dedi.



’TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’



Altun, İsrail’in 2008, 2009, 2012, 2014 ve 2018'de de ateşkes ilan ettiğini söyleyip sivillere saldırdığını ve çok sayıda masum insanın ölümüne sebep olduğunu belirterek, "Bu süreçte izlediğimiz korkunç görüntüler, işgalci İsrail'in etnik temizlik ve sistematik yayılmacılık politikasını bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye olarak haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin yanında dururken, sağlanan ateşkesin sürdürülebilirliğinin ve ihlallerin takipçisi olacağız. Ayrıca işgal edilen Filistin topraklarında kalıcı bir çözüm sağlanması için çaba göstermeyi sürdüreceğiz. İsrail'in uyguladığı zulüm, işgal ve terör politikasına son vermesi için tüm dünyanın harekete geçmesi çağrımızı yineliyoruz" ifadesini kullandı.



’GİRİŞİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ’



Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda dünyaya Filistin gerçeğini haykırdığını belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye, bütün kurumlarıyla dünyanın dikkatini Filistin’deki zulme çekmek için çalışmaya devam etmektedir. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in terör eylemlerine ve işgal politikasına karşı Türkiye'nin net tavrını bir kez daha vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle gelinen noktada sağlanan ateşkes, Filistinlilerin insanlık dışı ablukadan kurtarılması, İsrail'in cürümlerinin hesabının sorulması ve soruna iki devlet temelinde kalıcı bir çözüm bulunması için bir imkan olarak kullanılmalıdır. Türkiye olarak İsrail'in işlediği insanlık suçlarının, katlettiği Filistinlilerin ve işgal ettiği toprakların hesabını vermesi için her platformda girişimlerimize devam edeceğiz."