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Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlandı! Zorla getirme emri düzenlenecek!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Suç işlemeye tahrik’ ve ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü. Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek davayı erteledi.

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 11:53
Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlandı! Zorla getirme emri düzenlenecek!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan'da aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına katılmak üzere taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık Canan Kaftancıoğlu ise mahkeme mazeret sunarak duruşmaya katılmadı.


'SANIĞIN SUÇU İŞLEDİĞİ SABİTTİR'

Duruşma sırasında müşteki avukatı Sezgin Tunç, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek 'İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Suat Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan devam eden bir dava vardır. Dava dosyamızın bu davayla birleşmesini istiyoruz. Ayrıca sanığın dosya içindeki beyanları ve deliller değerlendirildiğinde üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz' şeklinde konuştu.

'GÖREVİ NEDENİYLE MAZERETLİDİR'

Sanık avukatı ise duruşmada gelecek celse Canan Kaftancıoğlu'nun duruşma salonunda hazır olacağını söyleyerek sanık Canan Kaftancıoğlu'nun görevi nedeniyle mazeretli olduğunu dile getirdi. Müşteki avukatı ise sanığın davadan haberdar olduğunu bildirerek 'Sanık hakkında yakalama kararı çıkartılsın.' dedi.

ZORLA GETİRİLECEK

Mahkeme, tensip zaptında duruşmaya gelmemesi halinde hakkında zorla getirme emri düzenleneceği ihtar edilmesine rağmen duruşmaya katılmayan sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.


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