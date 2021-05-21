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Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak

Başkan Erdoğan'ın yakında yeni petrol ve gaz müjdesi gelebileceğine yönelik sinyali gözleri denizlere çevirdi. Sondaj ve sismik araştırma yapılan Karadeniz’de 40 kuyu daha açılacak

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 08:56
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de süren sondaj çalışmalarında yakında müjdeler alınabileceği sinyalini vermesinin ardından gözler bir kez daha denizlerdeki çalışmalara çevrildi.

Sondaj ve sismik araştırma gemileri bir yandan Karadeniz'de yeni kuyular açmayı sürdürürken, bir yandan da Doğu Akdeniz'de gemiler harıl harıl çalışıyor.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR

Gözlerin çevrildiği çalışmalar ise hem Karadeniz'de hem de Doğu Akdeniz'de tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Fatih'in 405 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfine imza attığı Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları sürüyor.

Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açıldı. Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak.

Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı. Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların, tamamlama işlerini de Kanuni yapacak.

AMASRA-1'DE ÇALIŞILIYOR

Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmaları takvime uygun ilerlemeye devam ederken, Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına devam ediyor. Fatih burada son kuyu derinliğine ulaşırken, formasyon değerlendirme testleri ise devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir yandan da Karadeniz gazının ilk fazını Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirmeye çabalarken, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in de daha önce ifade ettiği gibi bölgede 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs'ta gençlerle bir araya geldiği programda, 5 adet sondaj ve sismik araştırma gemisinin çalışmalarında yakında müjdeler gelebileceğini söylemişti.

ERTUĞRUL GAZİ TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini artıracak Ertuğrul Gazi Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma (FSRU) Gemisi de geçtiğimiz ay Türkiye'ye ulaştı ve Hatay/Dörtyol Limanı'na demirledi.

Ertuğrul Gazi FSRU gemisi 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip. Gaz formundaki miktarı 102 milyon metreküpe eşit. Ertuğrul Gazi günde 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle, dünyada gazlaştırma kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Gemi son teknoloji gazlaştırma altyapısına sahip.

YAVUZ GEMİSİ BAKIMDA

Yavuz Sondaj Gemisi'nin bir sonraki sondajı için Mersin Taşucu Limanı'nda periyodik bakımları ise devam ediyor.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ise Doğu Akdeniz'de sismik tarama çalışmalarına devam ediyor.

Fatih DönmezRecep Tayyip Erdoğan


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