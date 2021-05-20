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Yaptırım için hala neyi bekliyorsunuz? BM rakamı açıkladı: 75 bin Filistinli...

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bilançosunu paylaştı.

Dünya / 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:02
Yaptırım için hala neyi bekliyorsunuz? BM rakamı açıkladı: 75 bin Filistinli...

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) açıklama yapmakla yetiniyor.

Kanlı saldırıları karşısında Tel Aviv'e yaptırım uygulamaktan geri duran BM, yerlerinden edilen son Filistinli sayısını açıkladı.

EN AZ 75 BİN FİLİSTİNLİ EVLERİNİ TERK ETTİ

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'ye insani yardım ekiplerinin ve kritik malların girişinin sağlanması ve Gazze'de insani yardımların güvenli şekilde dağıtılması için ateşkese varılıncaya kadar, çatışmalara 'insani ara' verilmesi çağrısında bulundu.



İsrail'in Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu en az 75 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Laerke, bunlardan 47 bininin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait 58 okula sığındığını kaydetti.

28 BİN 700 KİŞİ AİLELER TARAFINDAN MİSAFİR EDİLİYOR

Laerke, yerinden edilen 28 bin 700 kişinin de bölgedeki aileler tarafından misafir edildiğini bildirdi.

BM'li yetkili, ayrıca İsrail'in saldırıları sonucu, 19 Mayıs itibarıyla Gazze'de 63'ü çocuk 219 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 1570 kişinin de yaralandığını aktardı.

Batı Şeria'da ise 4'ü çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 309 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Laerke, İsrail tarafında da 2'si çocuk 12 kişinin öldüğünü, 796 kişinin de yarandığını kaydetti.



'DURUM ENDİŞE VERİCİ'

Sözcü Laerke, 'Gazze'de İsrail güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar dün dokuzuncu gününde devam etti ancak daha az yoğundu. Öte yandan, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistinliler ve İsrail güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Genel olarak durum endişe verici olmaya devam ediyor.' ifadesini kullandı.

BATI ŞERİA'DA 11 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA

İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde geniş çaplı gözaltı operasyonu gerçekleştirdi.

Nablus ve El Halil kentlerine odaklanılan operasyonlarda aralarında Hamas yöneticilerinden Nayif er-Rucub'un da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İsrail


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