USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

İstanbul'da 'kırmızı' panik! Dereyi görenler tedirgin oluyor...

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü. Ortaya çıkan görüntü vatandaşları tedirgin etti. Deredeki kirlilik balıkçıların işini de etkiledi. Balıkçılardan Ömer Levent Akkor, yaptığı açıklamada "Balıkçılar ekmek parası kazanamaz hâle geldi" dedi. Çevrede kokuya neden olan 'kırmızı' dere drone ile havadan görüntülendi.

Güncel / 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:44
İstanbul'da 'kırmızı' panik! Dereyi görenler tedirgin oluyor...

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.

'BALIKÇILAR EKMEK PARASI KAZANAMAZ HâLE GELDİ'

Kırmızı su akıntısının dün akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Balıkçı Ömer Levent Akkor, 'Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle.

Bu zamanlarda muhakkak böyle. Yukarılardan gelen bir pis su mudur bilemiyoruz. Nedir, onu da anlamıyoruz. 20 gün böyle. Ağ atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar.

Dün akşamüzeri başladı yağmurdan sonra. Yağmur yağınca içerinin suyu biraz daha fazlalaştı. Fazlalaşınca suyla beraber akıntı dışarı döndü. Dışarı dönünce, bu hâl alıyor. Bu mevsimde böyle oluyor maalesef' diye konuştu.



KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ

Marmara Denizi'nde sıkça görülen deniz salyası Kurbalığıdere'yi yine kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya teknelerin bulunduğu kısımda yoğunlaştı

Kötü kokular yayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi. Kurbağalıdere'yi geçtiğimiz günlerde de deniz salyası sarmıştı.



KURBALIĞIDERE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM

30 yıldır Kadıköy'de yaşadığını söyleyen Erdoğan Biçer 'En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil.

Çok daha kötü bir koku var. İlk defa böyle tabaka ile karşılaştım. Yaşayan tüm canlılar için büyük bir tehlike' diye konuştu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement