İstanbul'da 'kırmızı' panik! Dereyi görenler tedirgin oluyor...

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.



'BALIKÇILAR EKMEK PARASI KAZANAMAZ HâLE GELDİ'



Kırmızı su akıntısının dün akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Balıkçı Ömer Levent Akkor, 'Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle.



Bu zamanlarda muhakkak böyle. Yukarılardan gelen bir pis su mudur bilemiyoruz. Nedir, onu da anlamıyoruz. 20 gün böyle. Ağ atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar.



Dün akşamüzeri başladı yağmurdan sonra. Yağmur yağınca içerinin suyu biraz daha fazlalaştı. Fazlalaşınca suyla beraber akıntı dışarı döndü. Dışarı dönünce, bu hâl alıyor. Bu mevsimde böyle oluyor maalesef' diye konuştu.





KURBAĞALIDERE BETON DÖKÜLMÜŞ GİBİ



Marmara Denizi'nde sıkça görülen deniz salyası Kurbalığıdere'yi yine kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya teknelerin bulunduğu kısımda yoğunlaştı



Kötü kokular yayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi. Kurbağalıdere'yi geçtiğimiz günlerde de deniz salyası sarmıştı.







KURBALIĞIDERE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM



30 yıldır Kadıköy'de yaşadığını söyleyen Erdoğan Biçer 'En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil.



Çok daha kötü bir koku var. İlk defa böyle tabaka ile karşılaştım. Yaşayan tüm canlılar için büyük bir tehlike' diye konuştu.



