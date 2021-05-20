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İsrail'den yalanlarla katliam: Vurdukları Filistinli kızın yanına silah koyup 'silahlı saldırgandı' dediler

İşgalci İsrail güçleri, yalanlarla katliamlarını haklı göstermeye çalışıyor. El Halil kentinde masum bir Filistinli genç kızı hiçbir tehdit oluşturmamasına rağmen vurdu. İşgalci güçleri, şehit olan genç kızın yanına silah koyup fotoğraflayarak, dünyaya "silahlı saldırgandı" şeklinde servis ettiler.

Güncel / 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:05
İsrail'den yalanlarla katliam: Vurdukları Filistinli kızın yanına silah koyup 'silahlı saldırgandı' dediler

Terör devleti İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında masum Filistinlilere, hedef gözetmeksizin saldırmaya devam ediyor. Uluslararası camianın yaptıkları karşısında üç maymunu oynamasından aldığı güçle, yalanlarla katliamlarını haklı göstermeye çalışıyor.

VURUP YANINA SİLAH YERLEŞTİRDİLER
Son olarak Batı Şeria'nın El Halil kentinde işgalci İsrail güçleri, Filistinli bir genç kızı, hiçbir tehdit oluşturmamasına rağmen vurdu.

Filistinli kızın şehit olmasının ardından bir işgalci yerleşimci, silahını genç kızın hemen önüne bırakarak fotoğrafladı. Bu kare 'Filistinli silahlı saldırgan' denilerek servis edildi.



Filistinİsrail


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