Instagram kullanıcıların yıllardır çok istediği, diğer yandan da şikayet ettiği bir eksikliği resmen masaya yatırdı. Instagram'ın web sürümü var, fakat çok işlevsiz. Sadece temel birkaç özellik kullanılabiliyor. Ancak Instagram'ın en temel özelliği olan fotoğraf yükleme imkanı yok. Fakat bu durum değişecek görünüyor.



Instagram'a fotoğraf yüklemek değişiyor! Artık iOS veya Android uygulamasına ihtiyacınız olmayacak

Geliştirici ve sızıntı kaynağı Alessandro Paluzzi, mobil Instagram uygulamasının kodunda bulduğu fotoğraf paylaşım hizmetinin tarayıcı tabanlı yayınlama desteğini test edebileceğini öneren kanıtlar ile bu durumun yakında değişebileceği söylüyor.



Ayrıca Paluzzi, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda, fotoğraf ve videoları bilgisayardan sürükleyip otomatik olarak Instagram'a yüklemek için bir tarayıcı penceresine bırakma yeteneğini gösteren görüntüler de paylaştı.



Şu anda, yalnızca iOS ve Android için mobil uygulamalar üzerinden Instagram'a gönderim yapılabiliyor.



Kısacası artık, akıllı telefon uygulamasında bulunan ek gönderme özellikleri en sonunda Instagram'ın web arayüzünden çalışabilecek gibi gözüküyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların videoları ve fotoğrafları kırpmasının yanı sıra web'den yayınlamadan önce filtre uygulamasına da imkan tanıyabilir.



Başka bir deyişle Instagram, mobil uygulamanın yükleme deneyimini web'e getirmek istiyor. Bu web tabanlı özellikler herkese açık olarak sunulursa, Instagram kullanıcıları en sonunda mobil uygulama ile web arayüzü arasında yayınlama açısından özellik denkliğine kavuşabilir.



Hikayeler oluşturma konusunda ise durum biraz farklı. Sızdırılan ekran görüntülerine ve Paluzzi'nin sosyal medyadaki yorumlarına baktığımızda, Instagram'ın şu anda bir web tarayıcısında Hikayeler oluşturma desteği sunmayacağı ortaya çıkıyor.



Ne yazık ki bu yenilik için henüz beklenen bir yayım zamanı bulunmuyor. Paluzzi başka bir tweet'te 'Bu özellik şu anda yalnızca dahili olarak test ediliyor' dedi. Bu özelliği 'yakın bir zamanda' kullanmayı beklememe tavsiyesinde bulunurken, Instagram'ın resmi olarak tüm kullanıcılara tarayıcı tabanlı gönderimi sunmasının 'çok uzun sürmeyeceğini' umduğunu ifade etti.



Ne yazık ki bu yenilik için henüz beklenen bir yayım zamanı bulunmuyor. Paluzzi başka bir tweet'te 'Bu özellik şu anda yalnızca dahili olarak test ediliyor' dedi. Bu özelliği 'yakın bir zamanda' kullanmayı beklememe tavsiyesinde bulunurken, Instagram'ın resmi olarak tüm kullanıcılara tarayıcı tabanlı gönderimi sunmasının 'çok uzun sürmeyeceğini' umduğunu ifade etti.