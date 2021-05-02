Bakan Varank 5 milyar TL'lik KOSGEB müjdesini duyurdu! Başkan Erdoğan'dan dev destek için onay

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, 'Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programımızı duyurdu. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz.' dedi.



İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programımızı duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, Haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak.