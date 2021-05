Meral Akşener'in Netanyahu benzetmesine sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine sert tepki gösterdi. İşte Erdoğan'un o açıklamaları...



FİLİSTİN DENİLDİĞİNDE BENİM CİĞERLERİM SESE GELİR



Olayı uluslararası bazda değerlendirmeyelim. Maalesef ülkemizde de aynı kafada olan, aynı yanlışı ortaya koyan siyasi liderler var. Muhalefetin bir kanadı, örneğin benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar grup toplantısında bir açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir.



FİLİSTİN'İN HARİTADAKİ YERİNİ BİLMEYECEK KADAR ZAVALLIDIR



O, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır, ben ise BMGK'da 47'den bugüne bu terör devleti İsrail'in Filistin'i nasıl topraklarını işgal edip 47'den itibaren bu günlere geldiğini Genel Kurul'da haritayla göstermişimdir. 47'den bugüne kadar nasıl o topraklar işgal edile edile küçüldü ve bugün adeta işgal devleti, terör devleti İsrail, Filistinli kardeşlerimize yaşanacak yer bırakmadı, o hale getirdi.



DAVOS'TA YÜZLERİNE SÖYLEDİM



Utanmadan, sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş dahi değilim. İsrail'in başbakanıyla Davos'ta yine bir maceram oldu.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHE NOT DÜŞÜLEN ÇIKIŞI



Davos'ta İsrail'in başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çünkü çocukları, kadınları, yaşlıları katlederler, şehit ederler. 'Siz busunuz' dedim, Davos'ta söyledim, BMGK'da söyledim. Bunu söylemiş ve 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ederek geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunları söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir, ne de kimse sana bu fırsatı vermez.



Bugüne kadar Filistin'e T.C. Devleti'nin yapmış olduğu tüm destekler AK Parti dönemindedir. Hanımefendi, önce bunu bir öğren. Hastanelerine varıncaya kadar biz bunları yaptık, insani yardımları yaptık. Yapıyoruz ve yapacağız. Bunu de özellikle bilmesini isterim. Ama bunların öyle bir derdi yok.



Netanyahu hiçbir zaman dostumuz olmamıştır, olmayacaktır ve biz de Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz.