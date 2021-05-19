Güneşli havada tuzlama, yağmurlu havada sulama! İBB hizmette çığır açıyor

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) güneşli havada yaptığı tuzlama çalışması sosyal medyada dalga konusu olurken, yeni gelen bir görüntü İmamoğlu'nu rezil etti.



Yoldan aracıyla geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, yağmurlu havada çimenleri sulayan CHP'li İBB çalışanları bir de o anları telefon kamerası ile kayıt altına aldı.



Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoya, “Derdi İstanbul'a hizmet değil show yapmak olunca ortaya bölge komik görüntüler çıkabiliyor.” yorumlar yapılmasına neden oldu.





