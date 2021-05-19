Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Başkan Erdoğan'la ilgili ithamlarını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: 'ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan (antisemitizme dair) açıklamada, Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz'



İSRAİL'İN SALDIRILARINI DURDURMAYA DAVET EDİLDİ



'ABD Yönetimi'ni liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarfetmeye davet ediyoruz'



'Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir'