Biden'dan Netanyahu'ya Filistin uyarısı: 'Gerginliği düşür!'

Netanyahu, Tel Aviv'de yabancı büyükelçilikler ve misyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Gazze saldırılarını "Hamas'ın kapasitesini düşürmek" için düzenlediklerini söyleyen Netanyahu, "Bununla başa çıkmanın sadece iki yolu var: Ya onu ele geçirebilirsin, ki bu her zaman açık bir olasılıktır.



Ya da onları caydırabilirsin. Şu anda güçlü bir caydırıcılık içindeyiz. Ama söylemeliyim ki, hiçbir şeyi göz ardı etmiyoruz. Sükûneti yeniden sağlayabileceğimizi umuyoruz. Umarız hızlı şekilde yeniden sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Netanyahu, yabancı gazetecilerle yaptığı görüşmede ateşkes söylentilerine değindi.



İsrail'in geçmiş yıllarda Gazze'ye düzenlediği saldırıların uzun sürdüğünü dile getiren Netanyahu, "Kronometre ile beklemiyoruz, operasyonun hedeflerine ulaşmak istiyoruz.



Önceki operasyonlar uzun sürdü, bu yüzden bir zaman çerçevesi belirlemek mümkün değil." diye konuştu. Yerel basında çıkan haberlerde İsrail ile Hamas'ın "birkaç gün" içinde ateşkese varabileceği yönünde iddialar dile getirilmişti. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 215'ten fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.



BIDEN'DAN "GERGİNLİĞİ DÜŞÜRÜN" TELEFONU



ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, İsrail'in "Hamas ve diğer terör elementlerinin kapasitelerini düşürmedeki sürecinin" yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarıldı. Açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer aldı.