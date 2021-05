Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi!

'Kütüphane Söyleşileri' programında gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı



Başkan Erdoğan, programın ikincisinde Millet Kütüphanesi'nde yine gençlerle bir araya geldi ve gençlerin merak ettiklerini yanıtladı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söyleşiyle ilgili bilgi verdi.



'GENÇLERİMİZLE BİRÇOK KONUYU KONUŞTUK'



Erdoğan, 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde, Millet Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik. Oldukça keyifli geçen, gençlerimizle birçok konuyu konuştuğumuz söyleşimiz bu akşam saat 8'de TV ortak yayını ve sosyal medya hesaplarımızda olacak' dedi.



Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak bir sağlıkçının sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, 'Türkiye aşı uygulamasında dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Elimde belge ile rakam vereyim, 11,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 26,5 milyon aşılama yapıldı. Bu önemli bir rakam. Dünkü Kabine Toplantısı'ndan sonra bu hızla artacak. Yaş gruplarında da 65 yaş üstünü zaten bitirmiştik, aşağıya doğru iniyoruz. 18 yaş altı ile aşılama olayı söz konusu değil ama oraya kadar olan bölümde değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığı yapmış durumda. Öğretmenlerde 3'te 1'ini bitirdik' ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



'ÜLKEMİZİ İÇERİDEN VURMANIN KAMPANYASIDIR'



'Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri iktidarı nereden çökertiriz, zayıf düşürürüz... Bu sabah bir televizyon programında turizm çöktü dediler. Bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolardı turizim geliri, biz 35 milyon dolara çıkardı. Ama şu anda koronavirüs döneminden geçiyoruz. Turist zaten gelemiyor. Biz riskleri göze alarak gelen turistlere ne için kapıyı kapatalım. Bu konularda yapılan iş siyasi dezenformasyon. Bunlara ben kulak asmıyorum. Şu anda Sultan Ahmet meydanında birçok yer kapalı. Dolaşan turistler de halı vesaire alıyorsa alıyordur. Onlara da neden kapıyı kapatacaksın, yapsın alışverişini. Türkiye'ye oradan döviz girecekse girsin. Birçok Avrupa ülkesi ile görüşmeler yapyıyoruz. Bakanımız dün Rusya'daydı biz de İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yapıyoruz. Niçin bir an önce turistler gelsin diye. Ama turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır.



'HEDEF HER ŞEYDEN ÖNCE 5 BİNE İNMEK'



Tam kapanmada ciddi manada düşüş yaşandı. 10 binlere filan indiysek kararlı almış olduğumuz kararların neticesidir. Hedef her şeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Bütün durumları masaya yatırıp Kabine Toplantısı'nda konuştuk. Nakti yardımları da içerisine koyduk. Bütün bunları açıklarken bunu biz nereden veriyoruz. Güçlü bir devlet olmamış olsaydık bunları verebilecek adım atamazdık. Bunu başarabilecek güce sahip olduğumuzdan dolayı bu adımları atabildik ve atacağız. Şu anda iyi bir konumdayız.



'BİONTECH AŞISINI BOL MİKTARDA GETİRMEK İSTİYORUZ'



Biontech aşısını bol miktarda getirmek isitiyoruz. Dün Rusya'da görüşmeler yapıldı. Acaba ne kadar aşı alabiliriz onun görüşmesi yapıldı. Yerli aşı gelmeden önce bu aşılarla devam etmek istiyoruz, kimseye muhtaç olmayalım. Ölüm sayılarını çok dikkate alıyorum, bunları daha da düşürelim. Bu çalışmaları da kararlı şekilde sürdürüyoruz.



'BİZİM ADIMIZA MİSYON ŞEFLİĞİ YAPACAKLAR'



Türkiye'nin başkanı olarka yabancı öğrenci ifadesini kullanmak istemiyorum. Ben bunlara küresel diyorum. Yabancı dediğimiz zaman o ülkelerden gelenlere karşı yabancılaşma gibi bir şeyle onları üzer miyiz, saygıda kusur etmiş olabilir miyiz düşüncesiyle küresel ya da uluslararası öğrenciler diyoruz. Türkiye olarak 200 bin öğrenciye çıktı. Türkiye'de bu konuda dünyada saygın ülkeler arasında. Bu kabul artarak devam ediyor. Bu her şeyden önce yarınlarda küresel öğrencilerin bizim ülkemizden ayrıldıktan sonra kendi ülkesinde veya gittikleri herhangi bir yerde bizim adımıza bir misyon şefliği yapacaklar.



MERAL AKŞENER'E NETANYAHU TEPKİSİ: FİLİSTİN'İN HARİTADAKİ YERİNİ BİLMEYECEK KADAR ZAVALLIDIR



Ülkemizde de aynı kafada olan siyasi liderler var. Şu anda muhalefetin bir kanadı benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman ciğerlerim sese gelir. O Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in buraya nasıl geldiğini harita ile gösterdi. Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaklaşan siyasetçi var. Bir kadın olmasından dolayı ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş değilim. Davos'ta da İsrail'in Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çocukları katlederler, şehit ederler siz busunuz dedim. Bunu Davos'ta söyledim. Bunu söylemiş, 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele etmiş olan Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin. Bunlar sonraki süreçte bizim Filistinli olan kardeşlerimize desteklerimiz devam edecek. Filistin'e yapılan tüm yardımlar AK Parti dönemindedir. Hanımefendi bunu önce bir öğren. Bunlar Esed'in yanında, Filistin'e karşı düşman olanların yanında yer alır.



'YAKINDA PETROL, DOĞALGAZ MÜJDESİ ALIRSANIZ ŞAŞIRMAYIN



Yakında petrol, doğalgaz müjdesi alırsanız şaşırmayın. Bizim Kıbrıs'tan vereceğimiz mesajlar tüm dünyayı ilgilendiriyor. Siz bu duruşu ortaya koymazsanız kimse sizi adam yerine koymaz. KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım.



'YAKINDA FETÖ TAKIMINDAN DA BİRİNİ AÇIKLAYACAĞIZ'



Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz şu an kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığı adımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da birini açıklayacağız. Şu Nurettin Sofi olayı geçsin, onun da açıklamasını yapacağız.



"BU ATLAR NEREDE?"



İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde 900'e yakın at telef edilme duruma getirildi. Bu atlar öncelikle adalardan alınsın, adalara elektrikli otomobiller getirilsin. Bu atların yaptığı işi bu elektrikli otomobiller yapsın. Bunu bakanımla görüştüm, o da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü. Mutabık kaldık ama elektrikli olması şartıyla. Burada böyle bir karar verildiğine göre atları uygun şekilde transfer edelim. Öyle bir noktaya geldi ki 900'ü aşkın atın nerede olduğu belli değil. Bu atlar nerede sorusu cevap bulamadı. Bunun cevabını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Adalar Belediye Başkanı vermeli. Hayvan Hakları konusunda sona geliyoruz. Kısa zaman içerisinde neticeye varacağız, adımı atacağız.



ÜNİVERSİTEDE YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ



Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.



ÜNİVERSİTELERİ HER YÖNÜYLE DESTEKLİYORUZ



Biz göreve geldiğimiz 76 üniversite vardı, şimdi 207 üniversite var. 76 üniversite olduğu dönemde zor şartlar altında eğitim öğretim gördüler. Belki 4 4'lük ortam yok ama biz göreve geldiğimizde harç vardı, biz kaldırdık o işi bitirdi. 207 üniversiteyi her yönüyle destekliyorsunuz.



"UEFA, FORMULA 1 KONUSUNDA SİYASİ KARAR ALDILAR"



Gerek UEFA, gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi karar aldılar. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman ki İngiliz liginde bu noktada finali oynama hakkını kazanınca ibre değişti.



