AK Parti Sözcüsü ömer Çelik'ten ABD'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Başkan Erdoğan’ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullanan Çelik, “Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir.” Dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullanan Çelik, 'Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir.' Dedi.