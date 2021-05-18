Teröre ağır bir darbe daha! Biri kırmızı kategoride iki terörist etkisiz!

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 10 Milyon TL'ye kadar ödülle "KIRMIZI" kategoride aranan Agit Bismil kod adlı *Aydın Şimşek* olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist; 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarınrı vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiriciydi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





