Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Eğer bunları yaşıyorsanız dikkat!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak sorunu olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde on milyonlarca insana bulaşan ve milyonlarcasının da canına mal olan virüs ile ilgili araştırmalar son hızla sürüyor.



Kovid-19 ile ilgili yeni bilgiler salgının yeni merkezi olarak adlandırılan Hindistan'dan geldi.



The Sun'da yer alan habere göre, ülkede görev alan doktorlar potansiyel yemi Kovid-19 semptomları tespit etti.



Öksürük, tat veya koku kaybı Kovid-19'un ana belirtileri olarak gösteriliyor.



Bilim insanları yorgunluk, baş ağrısı ve ishal gibi diğer çeşitli şikayetlere de virüsün neden olabileceğini belirtiyor.



İŞTE YENİ SEMPTOMLAR

Hindistan'ın Karnataka eyaleti Bengaluru'daki doktorlar, ağızdaki aşırı kuruluğun enfeksiyonun erken bir işareti olabileceği görüşünde.



Ayrıca dilin tahriş olması, kaşınması ve belirsiz bir ağrı hissinin de erken semptomlar arasında olabileceği belirtiliyor.



Uzmanlar farklı varyantların farklı semptomlara neden olabileceğinin altını çiziyor.



HİNDİSTAN MUTANTI NEDİR?

Pek çok Hintli gelinen noktadan "çifte mutant" da denilen koronavirüsün B.1.617 adlı mutasyonunu sorumlu tutuyor.

Kontrol altına alınması güç iki farklı genetik değişimi içerdiği için "çifte mutant" olarak adlandırılan B.1.617 gerçekte 13 farklı mutasyondan oluşuyor.



AŞILAR İŞE YARIYOR MU?

Şu aşamada Hindistan varyantının aşıları etkisiz bıraktığına ya da hastalığın daha ağır geçmesine neden olduğuna dair kanıt bulunmuyor.



Bu yönde hem ABD'li hem de İngiliz yetkililer açıklamalarda bulunarak aşıların etkinliğini teyit ettiler.



NİYE KONTROL EDİLEMİYOR?



1.36 milyar nüfuslu ülkede sağlık sistemi çökmüş durumda. Hastaneler yatak, ilaç ve oksijen talebine karşılık veremiyor.

Bu da ölümlerin her geçen gün artmasına neden oluyor. Ayrıca ülkenin büyük bir coğrafyaya yayılmış olması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları da lojistik zorluklara neden oluyor.



Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan, 1.3 milyarlık nüfusunun neden olduğu devasa iç talebi de karşılayamıyor.



BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, toplam vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463 oldu.



Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.



Hindistan'da günlük vaka sayıları 21 Nisan'dan bu yana ilk kez 300 binin altına düştü.



Ülkede 27 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor.