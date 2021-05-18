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İsrail'den alçak saldırılara pişkin savunma! Medya merkezini bu nedenle vurmuş...

İsrail, Filistin'de sivil katliamını sürdürüyor. Dünyanın 3 maymunu oynadığı saldırılarda savaş suçunun her türlüsü işleniyor. Son olarak uluslararası medyanın da yer aldığı 13 katlı bina havaya uçuruldu. İsrail, medya merkezini askeri hedef olarak belirlediğini söyleyerek saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Paul Hirschson sivillerin ölümü ile ilgili tarihin kara lekesi olarak bilinen Kosova Savaşı'nı örnek gösterdi, pişkin bir savunma yaptı.

Güncel / 18 Mayıs 2021 Salı 11:20
İsrail'den alçak saldırılara pişkin savunma! Medya merkezini bu nedenle vurmuş...

İsrail'in zulmü altındaki Filistinliler için dünyayı harekete geçmeye çağıran Türkiye, Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Son saldırılarda çocuk ve kadınlar dahil en az 174 kişiyi hava saldırılarıyla öldüren İsrail ise yaptığı vahşi katliamı savunarak farklı ülkelerden oluşan bir gücün ülkede olmaması gerektiğini ileri sürüyor. İnsanlığın bittiği nokta denilen aşamaya geçen İsrailli yetkililer, Ankara'nın önerisine karşı çıkarak dünyanın görmezden geldiği katliamlarını rahatlıkla sürdürmek istiyor.

SİVİLLERİN ÖLÜMÜ NORMAL!

Masum insanları bombalayan, anneleri evlatsız, çocukları anasız bırakan İsrail'in gerçekleştirdiği bu katliamın da diğerleri gibi yanına kalmaması için mücadele veren tek ülke Türkiye olurken, dünya üç maymunu oynamaya devam ediyor. Yüzlerce insanın ölümüne yol açan İsrail saldırıları sonucu ölenler arasında masum sivillerin de olduğunu kabul ediyor. İsrail'in Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Paul Hirschson, insanlık tarihinde kara leke olarak duran Kosova savaşını örnek göstererek, operasyonlarda sivil ölümlerinin normal olduğunu savundu. İsrail'den yapılan resmi açıklamalarda dahi saldırılarda ölenlerin arasında sadece "onlarca militan" olduğu ileri sürülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Bu durum sivil ölümlerini minimize etmeye çalıştığını iddia eden Tel Aviv yönetimini yalanlayan bir gerçek olarak öne çıkıyor.

MEDYA MERKEZİ ASKERİ HEDEF!

Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının bulunduğu bina da İsrail füzelerinin hedefi oldu. Gazetecilerin bulunduğu binanın vurulmasıyla İsrail canlı yayında bir savaş suçuna daha imza attı. İsrail'in her katliamını savunan ABD'nin dahi uyarıda bulunmasına sebep olan hadise ile ilgili de açıklama yapan İsrailli sözcü, binanın askeri bir hedef olduğunu savundu. Binada Hamas'ın ve İslami Cihad örgütünün askeri istihbarat ofisleri ve askeri gereçleri olduğunu iddia eden sözcü, bu konudaki kanıtların paylaşılamayacağını dile getirdi. Uzmanlara göre, İsrail uluslararası bir yaptırımla karşı karşıya kalmadığı sürece ispatlamaya ihtiyaç dahi duymadan istediği yeri bombalamaya devam edecek.

KosovaFilistinİsrail


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