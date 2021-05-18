USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

İsrail bunu da yaptı! Büyük skandal, tepki yağıyor!

İsrail'e ait resmi bir sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nin bombalandığını gösteren bir fotoğraf, Kur'an-ı Kerim'den bir sureyle paylaşıldı. Filistin'e yönelik zulmünü her geçen gün artıran İsrail'in bu provokatif eylemine tepki yağıyor.

Güncel / 18 Mayıs 2021 Salı 20:01
İsrail bunu da yaptı! Büyük skandal, tepki yağıyor!

İsrail Dışişleri Bakanlığı’na ait Arapça yayın yapan bir sosyal medya hesabından, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail ordusu tarafından bombalanan bir fotoğraf yayınlandı.

Yayınlanan fotoğrafla beraber Kur’an-ı Kerim’in Fil Suresi de paylaşıldı. Kur’an-ı Kerim’de Yemen Valisi Ebrehe'nin Allah'ın evi olan Kâbe'ye saldırmasını ve karşılaştığı sonu anlatan Fil Suresi’nin Gazze’nin bombalandığı bir fotoğrafla İsrail hesabından paylaşılması tepkiye yol açtı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de başta olmak üzere İsrailli resmi makam hesaplarından zaman zaman bu tür paylaşımların yapılması dikkat çekiyor.

SKANDAL HAREKETE TEPKİ YAĞIYOR

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırıyı "vahşilikle" niteleyerek, İsrail'e bağlı sosyal medya hesaplarından yapılan Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle paylaşımları sert bir dille eleştirdi.

Şeyh Kisvani, İsrail'in ayetlerin anlamlarını ve bağlamlarını çarpıtarak lehine kullandığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Onlar ayetleri bağlamından kopararak ters yüz ediyorlar. Halbuki asıl kendileri Fil sahipleridir, Gazze'deki mazlum insanlar değildir."

Şeyh Kisvani, bu tür paylaşımların "Allah'ın ayetleriyle alay etmek" anlamına geldiğine vurgu yaparak, "Bu açıkça Allah'ın ayetleriyle alay etmektir. Biz bu yapılanları şiddetle kınıyoruz" dedi.

AMAÇLARI PROVOKASYON

İsrail'in yaptıklarının büyük bir zulüm olduğunu ve bu zulümden ötesinde yapacağı bir şeyi kalmadığını ifade eden Şeyh Kisvani, bir kez daha asıl "Fil sahiplerinin İsrail ordusu" olduğunu tekrarladı.

Şeyh Kisvani, İsrail'in bu tür paylaşımlarla sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin duygularıyla alay ettiğini ve provoke ettiğini kaydetti.

Şeyh Kisvani ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere dua ederek, "Allah'tan İsrail'in yaptıklarını başına çalmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.

Yemenİsrail


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement