İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı!

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, 'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.' ifadelerini kullandı.



EN ÇOK VAKA OLAN İLLER



Erzurum: 192,28



İstanbul: 184,78



Ağrı: 182,84



Rize: 167:27



Bilecik: 156,37



EN AZ VAKA OLAN İLLER



Şırnak: 26,96



Adana: 28,69



Hatay: 32,54



Osmaniye: 35,91



Kahramanmaraş: 43,06



3 BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM



İstanbul: 184,78



Ankara: 152,63



İzmir: 93,86





