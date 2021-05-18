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Ermenistan Türkiye'yi AİHM'ye şikayet etti!

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için, geçtiğimiz yılın eylül ayında başlattığı operasyonda bozguna uğrayarak, toprakları terk etmek zorunda kalan Ermenistan, Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) devlet başvurusunda bulundu. Başvurunun gerekçesi olarak, "Türkiye'nin silahlı çatışmalara katkıda bulunması" gösterildi.

Güncel / 18 Mayıs 2021 Salı 22:10
Ermenistan Türkiye'yi AİHM'ye şikayet etti!

Sağlık Karabağ'daki 30 senelik işgali, eylül ayında Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonla 44 günde sona eren Ermenistan, AİHM'ye "Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki silahlı çatışmalara katkıda bulunduğu şikayetiyle" Türkiye aleyhine devlet başvurusunda bulundu.

İNSAN HAKLARINI İHLAL ETTİLER! 

Şikayet başvurusunda, Türkiye’nin Azeri güçlerine silahlı yardım yaparak, insan hakları ihlalinde bulunduğu öne sürüldü.

AİHM, öncelikle söz konusu başvurunun incelenmeye alınıp alınmaması için karar verecek.

ErmenistanAzerbaycan


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