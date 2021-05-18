Cengiz Holding için kamp kuran CHP, Koç Holding'e sessiz!

Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'ne yapılmak istenen taş ocağına karşı günlerce eylem yapan CHP'li milletvekillerinin büyük bir riyakarlığı gözler önüne serildi.



'Çevre katliamı' yapıldığı iddiası ile köylüleri ve diğer muhalefet partilerini de örgütleyerek bölgeye üs kuran CHP'li vekiller, dev yatırımın önünü kesmek istedi.



Ancak kısa süre sonra asıl derdin çevre hassasiyeti olmadığı, köylülerin iktidara karşı bir provokasyona kışkırtıldığı ortaya çıktı. Özellikle HDP'li milletvekillerinin de bölgeye intikal etmesi üzerine pekçok köylü vatandaş protesto gösterilerinden çekildiğini ilan etti. Bölgenin en önemli sivil toplum kuruluşları da ortak bir bildiri ile bölgelerinde 'Gezi Parkı' benzeri bir provokasyona izin vermeyeceklerini ilan etti.



RİZE'DEKİ OYUNUN GERÇEK YÜZÜNÜ SİVAS GÖSTERDİ!



CHP'nin Rize'deki taş ocağı protestolarının asıl amacını ise Sivas'tan yaşanan gelişmeler en net şekli ile gözler önüne serdi.





Olayın tarafları bu kez, CHP ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Koç Holding ile Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan bir Alevi köyünün sakinleri...



Holding bir süredir Sivas'ın Kangal Pınargözü Köyü'nde demir ve altın çıkarıyor. Siyanür ile altın aranmasına ve topraklarının gasp edilmek istenmesine yıllardır direnen köylüler ise Türkiye'ni en büyük şirketi ile onur mücadelesi veriyor.



Köylüler direnişleriyle ilgili '2013 yıllından beri mücadele ediyoruz. Üç kez Danıştay durdurma kararı aldı. Hukuksuz bir şekilde devam ediyorlar. Şimdi yeni alanlar için köyümüzün içine kadar girdiler.' açıklaması yaparken, Koç Holding'e ait Demir Export Madencilik, köylülere 'toprağınızı isteğinizle satın yoksa zorla elinizden alacağız' diyerek noter onaylı bir tebliğ gönderdi!



Ancak köylülerin hiçbirisi dedelerinden kalan toprakları ve ibadet ettikleri arazileri Koç Holding'e satmaya sıcak bakmıyor.



KOÇ HOLDİNG CEMEVİNE GÖZ DİKTİ!



Diğer yandan, pandemi sürecinde, sosyal medyada viral olan #iyileşeceğiz etiketli reklam kampanyası ile zaman zaman adını duyuran Demir Export, gözünü Alevi yurttaşların yaşadığı bölgede maden sahalarına da dikti!



Kangal İlçesine bağlı Pınargözü, Eğricek ve Elkondu köylerinin yanı sıra yöre sakini Alevi vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen ve içerisinde cemevi de bulunan Bakırtepe Ziyaretgahı da maden şirketinin çalışma yapmak istediği alanın içerisinde kalıyor.



Bölgede yaşayan vatandaşlar ise madencilik adına bölgede bir kazmanın dahi vurulmasının kendilerini yaralayacağını belirterek “İyileşeceğiz diyorlardı böyle mi iyileştirecekler bizleri? Tarihimizi topraklarımızı parçalayarak mı? Geçmişimizi geleceğimizi yok etmeye çalışarak mı?” diyor.



KÖYLÜLER CHP'YE ÖFKELİ: CENGİZ OLUNCA SES ÇIKIYOR, KOÇ OLUNCA ÇIKMIYOR!

Annesi Besey Harput'a ait olan taşınmazın maden şirketi tarafından bu şekilde ellerinden alınmak istenmesine karşı çıkacaklarını söyleyen Hüsne Gölbaşı ise özellikle CHP'ye çok öfkeli.



CHP'nin riyakarlığına tepki gösteren Gölbaşı Evrensel'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



“Cengiz olunca ses çıkıyor da Koç olunca neden ses çıkarılmıyor anlayabilmiş değiliz. Koç olunca geri mi duracağız? Gezi eylemlerinde otelini açan Koç ile bizim Bakırtepe de doğamızı yok eden aynı şirket! Koç öyle demokrasiden yana falan gösterilmeye çalışıldıkça sinir oluyorum! Çünkü ben gerçek yüzünü bizzat yaşayarak gördüm. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. AKP'liler MHP'liler tamam ama biz CHP'lileri de yanımızda bulamıyoruz maalesef bu süreçte”