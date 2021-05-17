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İzmir'de hayrete düşüren görüntü: Kanalizasyon suları denize akıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in temiz körfez söylemleri boşa çıktı. Konak Meydanında, İzmir Büyükşehir Belediye Sarayına ve İzmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğüne 200 metre mesafedeki Konak Pier’in yanından denize dökülen kanalizasyon suları, görenleri hayrete düşürdü.

Güncel / 17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:03
İzmir'de hayrete düşüren görüntü: Kanalizasyon suları denize akıyor

İzmir kent merkezi olan Konak Pier'in hemen yanında, kirli suyun Körfez'e verilmesi ile ilgili AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin sosyal medyada paylaştığı görüntülere karşı, Büyükşehir Belediyesi denize 'Zararlı atık akışının gerçekleşmediğini iddia edip 'Manipülasyon var.' dedi.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklama ile İzmirlilerle alay ettiğini öne süren Sürekli; 'Köfeze deşarj edilen atık su görüntüleri ortadadır! Bu bir belgedir! İzmir kamuoyunun bu pisliği ve kokuyu sorma hakkı vardır! CHP'li yerel idare, bu haklı soruları manipülatif bularak halkın endişesine kayıtsız kalmış; siyasi algı yaratma kozuna sığınmıştır. Alay edercesine yaptıkları açıklama yetersizdir! Görünen o ki, CHP; İzmir'i çantada keklik görme işini, 'kâle almama' noktasına taşımıştır!' dedi. Öte yandan sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de körfeze akan kirlilikle ilgili inceleme başlattı.

İZSU'YA 200 METRE MESAFEDE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in temiz körfez söylemleri boşa çıktı. Konak Meydanında, İzmir Büyükşehir Belediye Sarayına ve İzmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğüne 200 metre mesafedeki Konak Pier'in yanından denize dökülen kanalizasyon suları, görenleri hayrete düşürdü. Kişisel Twitter hesabından denize akan kirliliğin video görüntüsünü paylaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli önceki gün attığı twette İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yılın sonunda körfezde denize gireceğim söylemine atıfta bulunarak; 'Körfezde yüzmekten zaten çoktan umudu kestik! İzmir'in merkezinde, CHP'li yerel idarenin burnunun dibinde, denize oluk oluk akıtılan bu pislik neyin nesi onu anlamaya çalışıyoruz. CHP'li Soyer, pembe rüyasından uyanıp yanıtlayabilir mi lütfen!' ifadelerine yer verdi.

ZARARLI ATIK AKIŞI YOKMUŞ

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin giderek artması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Büyükşehir Belediyesi denize zararlı atık akışının gerçekleşmediğini öne sürüp yaşananları 'manipülatif' olarak değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına sert tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den sert tepki geldi.



ALAY EDER GİBİ

Sürekli Twitter hesabından yaptığı açıklamada; 'Önce şuna açıklık getirelim! TDK'ya göre 'MANİPÜLASYON'; 'yönlendirme, seçme, ekleme, çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme' anlamındadır! Oysa, körfeze deşarj edilen atık su görüntüleri ortadadır! Bu bir belgedir! İzmir kamuoyunun bu pisliği ve kokuyu sorma hakkı vardır! CHP'li yerel idare, bu haklı soruları manipülatif bularak halkın endişesine kayıtsız kalmış; siyasi algı yaratma kozuna sığınmıştır. Alay edercesine yaptıkları açıklama yetersizdir! Görünen o ki, CHP; İzmir'i çantada keklik görme işini, 'kâle almama' noktasına taşımıştır!' ifadelerini kullandı.

İHBAR KABUL EDİLDİ

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntüler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü de harekete geçirdi. Görüntüleri ihbar kabul eden müdürlük denize akan kirlilikle ilgili inceleme başlattı. Atık suların döküldüğü Konak Pier'in yanındaki pasaporta giden ekipler deniz suyundan numune alıp tutanak tuttu.



KörfezAk Parti


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