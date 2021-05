İsrail'in 'Demir Kubbe' sistemi çöküyor mu? 7 gün içerisinde 3 bin 100 roket atıldı: Her birinin imhası 50 ila 100 bin dolar

Gazze'den atılan her bir roketin, 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi tarafından imha edilmesinin İsrail'i, 50 ila 100 bin dolar maddi kayba uğrattığı belirtildi.



Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Gazze'den atılan kısa menzilli roketlerin üretim maliyeti ortalama 300 ile 800 dolar arasında değişirken bu rakam uzun menzilli roketlerde ise 2 veya 3 katına çıkıyor.



İsrail'in 'Demir Kubbe' hava savunma sisteminin, Gazze'den atılan her bir roketi imhası ise 50 ila 100 bin dolara mal oluyor.



İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın 14 binden fazla roketinin bulunduğu, bunların bir kısmının uzun menzilli olduğu ve İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Eylat gibi kentlerine ulaşabileceği ifade ediliyor.



İbrani Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünden araştırmacı Uzi Rubin, Hamas'ın en iyi roketlerinin bile düşük maliyetli olduğunu belirtti.



Hamas'ın roketlerinin yakında biteceği yönündeki iddiaları reddeden Rubin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kullandığı 'Ayyaş roketine' işaret ederek, İsrail ordusunun, Hamas'ın, Eylat bölgesine kadar ulaşabilecek bir füzesi olduğunu daha önce bilmediğini ve İsrail istihbaratının eksik tahminlerinin olduğunu belirtti.



İsrail makamlarından, Gazze'den atılan roketlerin imhasının maliyetine ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'Hamas ve İslami Cihad Hareketinin, Gazze'den İsrail'e 7 gün içerisinde 3 bin 100 roket attığı' kaydedilmişti.



Kassam Tugaylarından geçen perşembe yapılan açıklamada, menzili 250 kilometreden fazla ve büyük bir yıkıcı güce sahip olan 'Ayyaş roketinin' kullanılmaya başlandığı belirtilmişti.



İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Demir Kubbe hava savunma sisteminin, Gazze Şeridi'ne askeri operasyonun başlatıldığı 10 Mayıs'tan bu yana binden fazla roketi imha ettiğini açıklamıştı.



UZMANLARA GÖRE GAZZE'DEN ATILAN ROKETLER İSRAİL'İN 'DEMİR KUBBE'SİNİ DELEREK CAYDIRICI BİR DENKLEM OLUŞTURUYOR



İsrail yönetiminin en çok güvendiği savunma sistemlerinden Demir Kubbe'nin aşılarak Filistinli direniş gruplarının roketlerle Tel Aviv'i hedef alması İsrail'de güvenlik endişelerine yol açtı.



Tel Aviv'in böylesine büyük bir saldırıya uğramasının İsrail tarihinde bir ilk olduğunu belirten uzmanlar, Gazze'ye olası bir kara operasyonun ise Filistin direniş gruplarına yarayacağı görüşünde.



İSRAİL'İN SALDIRILARI CEVAPSIZ KALMIYOR



Filistinli siyasi analist ve yazar İbraihm el-Medhun, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı tepkinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek 'Şüphesiz işgal devletine (İsrail'e) bir tepki olacaktı. Tel Aviv saldırısı bir ilk değil. 2012 ve 2014 yıllarında da hedef alınmıştı ancak saldılar bu derece yoğun değildi.' dedi.



Medhun, şunları kaydetti:



'İsrail'e bir kerede bu denli büyük bir saldırı ilk kez yapıldı, bu önemli bir gelişme. İsrail'in vahşi saldırı politikası varsa Filistin direnişinin de caydırma politikası var. İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatmayı düşünmesi direniş kuvvetleri için fırsat olur. O zaman hava saldırıları eriyecek ve bu da Filistinliler için ilk zafer olacak. İsrail, 2012 yılında bunu denemiş ve geri çekilmişti.'



İsrail'in 2014 yılında da Gazze'de sivillerin yaşadığı yerleşim bölgelerine saldırdığını bunun karşılığını ise Filistin direnişi tarafından Tel Aviv'in vurulmasıyla aldığını söyleyen Medhun, bu tepkinin Filistin direniş grupları için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.



Tel Aviv'in hedef alınmasının, İsrail'in savunma sisteminin güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturduğuna dikkati çeken Medhun, İsrail'in Filistin direniş grupları tarafından her zaman vurulabileceği gibi bir güvenlik zafiyetinin ortaya çıktığını vurguladı.



FİLİSTİNLİ GRUPLAR İSRAİL'E KARŞI YENİ CAYDIRICI BİR DURUM YARATTI



Iraklı akademisyen Liga Mekki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tel Aviv'in bombalanması İsrail ile çatışmanın seyrinde önemli bir gelişme. Mevcut savaşın sonucu ne olursa olsun benzeri görülmemiş yeni caydırıcı bir durum yarattı.' ifadelerini kullandı.



Mekki, şunları kaydetti:



'İsrail'in Gazze'yi bombalaması yıkımlara neden olacak ancak zafer getirmeyecek. İsrail, savunma gücünün çökmesiyle yenilgiye uğradı.'



İSRAİL ÜZERİNDE 'GÜÇLÜ VE TEHLİKELİ' BİR PSİKOLOJİK ETKİ OLUŞTURACAK



Kuveytli uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr Abdullah Şayci de Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketlerin 'tek seferde gerçekleştirilen en büyük bombardıman' sayılabileceğini belirtti.



Bunun İsrail üzerinde 'güçlü ve tehlikeli' bir psikolojik etki oluşturacağını kaydeden Şayci, Gazze'den Tel Aviv'e atılan roketlerin Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların askıya alınmasına, hayatın felç olmasına, yaralanmalara ve maddi kayıplara yol açtığına dikkati çekti.



Şayci, bu bombardımanın silahlı bir örgüt ile dünyanın en güçlü askeri cephaneliklerinden birine sahip, nükleer silahları bulunan ve diğer ülkelere silah ihraç eden İsrail arasında bir denge oluşturmasının, söz konusu ülkenin kırılganlığını ortaya koyduğunu söyledi.



İSRAİL TARİHİNDE TEL AVİV İLK KEZ BÖYLESİNE BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA



İsrail konusundaki araştırmalarıyla bilinen Filistinli yazar Adnan Ebu Amir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrail'in önemli siyasi analistlerinden Nahum Barnaya'nın, Hamas'ın Tel Aviv'e saldırısıyla İsrail savunma sistemlerinin sorgulandığını söylediğini aktardı.



Ebu Amir ayrıca, İsrail'in 73 yıllık tarihinde Tel Aviv'in ilk defa böylesine bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.



Al Jazeera kanalına telefonla bağlanarak görüş bildiren Siyaset Bilimi Profesörü Muhaymer Ebu Sade de Hamas tarafından atılan roketlerin Demir Kubbe savunma sisteminin başarısızlığını ortaya çıkardığını ve İsrail'in daha fazla dayanamayacağını söyledi.



KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR



Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.



İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.



Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 'Surların Muhafızı' adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.



Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu.



İsrail saldırılarında şu ana kadar 53 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320'ye çıktığı açıklanmıştı.



Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin ise 6 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.