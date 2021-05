DSÖ'den Filistin için korkutan açıklama!

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, Filistin'deki sağlık durumunun endişe verici olduğunu belirtti.



Ghebreyesus, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres işgal altındaki Filistin topraklarındaki ve İsrail'deki durumun kontrol edilemez bir güvenliği ve insani krizi açığa çıkarabileceği konusunda uyardı. Sağlık durumu da son derece endişe vericidir. Son zamanlarda tırmanan çatışmalarda sağlık çalışanları ve sağlık tesislerini içeren düzinelerce olay meydana geldi" dedi.



"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE TESİSLERİNİN KORUNMASI HER KOŞULDA BİR ZORUNLULUKTUR"



Covid-19 testi ve aşılamanın ciddi şekilde etkilendiğini bildiren Ghebreyesus, "Bu, bir bütün olarak dünya için sağlık riskleri meydana getirir. Sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin korunması her koşulda bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.



DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRI



Uluslararası insancıl hukuk normlarına tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Ghebreyesus, "Özellikle sağlık çalışanları ve altyapı her zaman korunmalıdır. Bütün bu konular için liderlere çağrıda bulunuyorum" dedi.



İSRAİL SAĞLIK ALTYAPISINI HEDEF ALDI



Israil saldırılarında iki doktorun hayatını kaybettiğini belirten Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, "İsrail savaş uçakları, sağlık merkezlerini, ambulansları, yetimhaneleri, ibadet alanlarını ve yaralıların tedavisini engellemek amacıyla hastane yollarını hedef aldı" diyerek sağlık altyapısının zarar gördüğünü belirtmişti.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e, yaralıların sayısının ise bin 305'e yükseldiğini açıklamıştı.