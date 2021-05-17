CHP'yi yerden yere vurup istifa eden Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurdu! İşte Memleket Partisi'nin A Takımı

CHP'nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan, eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 2020 Eylül ayında Sivas'ta başlattığı 'Memleket Hareketi' partileşti.



Bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na gelerek yeni partinin resmen kurulması için başvuru dilekçesini veren İnce, başvurunun ardından bakanlıktan ayrıldı.



Muharrem İnce öncülüğünde kurulan partinin sözcülüğüne kısa süre önce CHP'den istifa eden Gaye Usluer getirildi



PARTİDE KİMLER VAR?

Partinin kurucular kurulunda yer alan isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Gaye Usluer yer alırken, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç de partideki tanınmış isimler oldu.



CHP'YE RESTİ ÇEKİP İSTİFA ETMİŞTİ



Muharrem İnce ayrılırken CHP'ye şu sözlerle yüklenmişti;



'(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum.



CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.

'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum.'