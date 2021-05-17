AK Partili Ömer Çelik'ten BM'nin anlamsız çağrısına tepki: Çocuk katilleri ve öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Çelik 'Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli' diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin.' ifadelerini kullandı.



ÇOCUK KATİLLERİ VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜLENLERE EŞİT ÇAĞRI YAPIYORLAR



Çelik ayrıca 'Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail'i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka bir şey değildir.' diye ekledi.