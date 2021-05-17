ABD yönetiminden skandal karar! İsrail’e rekor silah satışı onaylandı

Filistin katliamında şiddeti her geçen artıran İsrail hükümeti, uluslararası kınamalara rağmen Gazze’ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Gazze’de Filistin halkına yönelik terör eylemlerini meşru müdafaa kisvesi altında sürdüren İsrail hükümetine destek niteliğinde bir kararsa ABD yönetiminden geldi. Joe Biden öncülüğündeki hükümet, İsrail devleti ile 735 milyon dolarlık bir silah anlaşmasına onay verdi.