ABD'den yine engelledi! Skandal Filistin adımı!

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.



ABD'Lİ 29 DEMOKRAT SENATÖR FİLİSTİN VE İSRAİL'DE "ATEŞKES" ÇAĞRISI YAPTI



Öte yandan ABD'de 28 Senatör, Filistin ve İsrail'de daha fazla can kaybının önlenmesi için bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.



BAŞKAN ERDOĞAN, FİLİSTİN İÇİN ÖNERİSİNİ AÇIKLADI



Georgia eyaletinin ilk Yahudi Senatörü Jon Ossoff liderliğindeki 28 Demokrat Senatör, Filistin ve İsrail'de son dönemde artan gerilime ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "İsrail ve Filistin topraklarındaki çatışmada gerginliğin daha da tırmanmasını ve sivil kayıpları önlemek için acil bir şekilde ateşkesin sağlanması çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.



ABD'DE DEMOKRATLAR ARASINDA "FİLİSTİN ÇATLAĞI"



ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor.



Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert dille eleştiriyor.



