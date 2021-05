Dünya Gazze için ayağa kalktı!

İsrail Gazze'de masumları hedef almaya devam ediyor. İsrail'in saldırılarında çok sayıda kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Bölgeden gelen son verilere göre, 192 kişi saldırılarda şehit oldu.



TOKYO, BERLİN, LONDRA VE NEW YORK!



Dünyanın bir çok ülkesinde de İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Tokyo, Berlin, Londra ve New York'ta binlerce kişi düzenlenilen gösterilerde İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Dünyanın birçok şehirinde düzenlenen gösterilerin yayınlandığı video sosyal medyada gündem oldu.