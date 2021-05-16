Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Filistin' mesajı: Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin'deki durum hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" dedi.