Dün Avusturya bugün Çekya: Terör devleti İsrail'in Filistin zulmüne 'bayraklı' destek!

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamları uluslararası alanda destek görmeye devam ediyor. Pek çok ülkenin tepki göstermesine karşılık bazı ülkeler Tel Aviv yönetimine açıkça destek verip katliamı meşrulaştırmaya çalışıyor.



Dün Avusturya'da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "İsrail'in yanındayız" açıklamasında bulundu.



SÖZCÜ KALIN'DAN TEPKİ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kurz'a sert tepki gösterirken, Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu teşekkür etti.



Avusturya'nın ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, İsrail'e destek niteliğinde açıklamada bulunmuştu.

Leyen, mesajında "Hamas'ın İsrail'e yaptığı gelişigüzel saldırıları kınıyorum. Her iki taraftaki siviller korunmalı. Şiddet sona ermeli." demişti.



ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ



Bugün de aynı destek Çekya'dan geldi.



Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği bayrağının indirilip yerine İsrail bayrağının çekilmesi talimatını verdi.



Bayrak değişimi esnasında askeri tören düzenlenirken, bando ekibi de marşlarla törene eşlik etti.