Trump derin ABD’ye direniyor! Köşeye sıkışan İsrail'in gözü Beyaz Saray'da

Ortadoğu'da yükselen tansiyon, İsrail ile İran arasında açık bir savaşa dönüşürken, gözler yeniden ABD'nin perde arkasındaki gerçek gücüne çevrildi: Derin devlet olarak adlandırılan gizli karar mekanizmalarına. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin resmi açıklamaları dikkatli bir diplomatik denge kurmaya çalışsa da, sahada ve bürokraside yaşanan gelişmeler, ABD'nin derin yapılarının bu savaşa hazırlıklı olduğunu ve belki de bu gelişmeleri uzun süredir yönlendirdiğini düşündürüyor.Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi toplantılarının içerikleri kamuoyuna açıklanmıyor. Geçtiğimiz hafta Durum Odası'ndaki özel güvenlik zirvesi sonrası, Pentagon kaynaklarına göre ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerinde olağandışı bir hazırlık başladı. CENTCOM komutanlığına bağlı Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'deki Amerikan üslerinde F-22 ve B-2 tipi bombardıman uçakları aktif hale getirildi. 5. Filo, Hürmüz Boğazı yakınlarında konumlanırken, siber savunma birimleri de alarma geçirildi.Bu gelişmelere dair resmi açıklama yapılmaması, 'Amerikan derin devletinin' süreci kontrol ettiğine dair yorumları güçlendiriyor. Trump kamuoyu önünde 'Amerikan askerini savaşa göndermeyeceğim' dedi. Özel temsilcisi Steve Witkoff'un da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi ile gizli telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmeler, medyaya 'çıkış arayışı' olarak yansıtıldı. Ancak içeriden sızan bilgilere göre, görüşmelerin bir ayağı İsrail'in elini rahatlatacak askeri-siyasi senaryoların hazırlanması yönündeydi. Yani Beyaz Saray'ın kamuoyu önündeki pasif duruşunun arkasında, çok daha karmaşık ve çok katmanlı bir 'derin onay' söz konusu olabilir.AMERİKA'DA 'derin devlet' kavramı; CIA, NSA, Pentagon, savunma sanayii şirketleri (Lockheed Martin, Raytheon), büyük yatırım fonları (BlackRock, Vanguard) ve bürokrasi içindeki bazı kalıcı yapıların ortak çıkar ağını ifade ediyor. Bu yapı, başkan kim olursa olsun belirli dış politika rotalarının değişmemesini sağlıyor. İsrail-İran savaşının derinlemesine analizinde dikkat çeken en önemli faktörlerden biri, ABD savunma sanayiinin hisse hareketliliği oldu.Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon gibi firmaların hisselerinde son 10 günde yüzde 12'ye yakın yükseliş yaşandı. Washington merkezli savunma lobisi, Trump yönetimine daha fazla destek verirken, bu şirketlerin Pentagon'a sunduğu yeni 'önleyici silah sistemleri' için 27 milyar dolarlık bir ek bütçe talebinin kapalı oturumda gündeme geldiği öğrenildi.