Beyaz Saray’da savaş çatlağı! ABD İran'a saldıracak mı?

'ABD, İsrail'in yanında İran'a karşı savaşa giriyor mu?' Bu soru, şu sıralar Beyaz Saray koridorlarından ABD Kongresi'ne, Cumhuriyetçi seçmen tabanından Pentagon toplantılarına kadar Amerika'nın siyasi ve askeri ajandasının merkezinde yer alıyor.ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan İsrail'e 'sarsılmaz destek' mesajları verirken, diğer taraftan doğrudan askeri müdahaleye dair net bir adım atmıyor. Perde arkasında dönen gelişmeler baş döndürüyor.Trump, 13 Haziran'da yani İsrail'in saldırıya geçmesinden bu yana 'gizli rıza' ve 'liderlik' mesajı veriyor.Beyaz Saray ısrarla 'diplomatik çözüm penceresinin hâlâ açık olduğunu' vurguluyor. Pentagon ise Körfez bölgesine ek deniz kuvvetleri gönderiyor.CENTCOM komutanları da bölge ülkeleriyle temas trafiğini artırdı. Bu savaş kargaşası ve belirsizlikler, Cumhuriyetçi Parti içinde büyüyen bir çatlağı da gün yüzüne çıkardı.'Önce Amerika' doktrinini savunan MAGA (Make America Great Again) kanadı ile geleneksel müdahaleci muhafazakârlar arasında derin bir görüş ayrılığı yaşanıyor.Senatör Lindsey Graham, Tom Cotton gibi isimler, 'İran'ın nükleer kapasitesine sahip olması, ABD için doğrudan tehdittir' diyerek askeri müdahaleyi savundu.Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene gibi MAGA önderleri, 'Trump eğer İran'la savaşa girerse seçmenini kaybeder' diyerek açık uyarılarda bulundu.Beyaz Saray dün de 'Trump, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını 2 hafta içinde verecek' açıklamasını yaptı.Ayrıca, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İsrail-İran çatışmasının başlamasından bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü de doğrulandı.ABD Anayasası gereği geniş çaplı bir savaş kararı için Kongre'nin onayı gerekiyor.Ancak Trump'ın şu anki hamleleri, bu yola başvurmadan 'hareket alanı' yaratma çabası olarak yorumlanıyor.Demokrat kanatta ise sert tepkiler var. Michigan Temsilcisi Elissa Slotkin, Trump yönetiminin 'yetkiyi kötüye kullanma' riski taşıdığını belirterek Kongre'nin müdahalesini savunuyor.Basına yansıyan haberlere göre ABD istihbaratı pazartesi günü Kongre'ye brifing verdi.Söz konusu toplantıda senatörlere 'İran nükleer silah üretmiyor' bilgisi verildi. İsrail yönetimi 13 Haziran'da başlattığı savaşa 'İran nükleer silah yaptı' gerekçesini göstermişti.1. Dolaylı askeri destekABD, İsrail'e lojistik, istihbarat ve hava desteği verir ama doğrudan İran hedeflerine saldırmaz! Olasılık: Yüksek2. Tam askeri müdahaleİran'ın büyük misillemesi ya da nükleer tehdit durumunda ABD doğrudan saldırıya geçer! Olasılık: Orta3. Diplomatik çözüm ve yaptırımlarTrump, askeri seçeneği masada tutarak İran'ı yeniden müzakereye zorlar! Olasılık: Yüksek