Şehit olan Filistinli sayısı 122'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi. Gazze Şeridi'ne dün gece düzenlenen saldırılarda yakılan evlerinin enkazı altında kalan bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan 6 kişilik Tanani ailesinin tüm fertleri anne karnındaki bebek dahil İsrail tarafından katledildi.