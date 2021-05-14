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İşgalci İsrail'e tepkiler çığ gibi: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatıldığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini açıkladı. A Haber ekranlarında İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail savaş suçu işliyor" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır." dedi.

Güncel / 14 Mayıs 2021 Cuma 09:22
İşgalci İsrail'e tepkiler çığ gibi: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'ne başlatılan operasyonla ilgili skandal açıklamalarda bulunarak, 'Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek' dedi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı kara harekatına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. A Haber ekranlarında İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

'İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR'

'Son saldırıları şiddetle, en sert şekilde kınıyoruz. İsrail'in bu uluslararası hukuku yok sayan tavrını bir kez daha kınıyoruz. Günlerdir devam eden gerilimi sonlandırmak yerine, Ramazan'ın son günlerinde ve mübarek bayramın ilk günlerinde böyle bir vahşete, katliama imza atıyor olması İsrail'in gerçek niyetini açık şekilde göstermektedir. Kudüs'te yaşanan gelişmeleri ve burada ortaya çıkan durumu kendi lehlerine çevirmek için şimdi Gazze'yi bahane ederek önce hava saldırıları ardından kara saldırıları başlattıkları görülüyor. Bütün dünya kamuoyu tarafından artık açık ve net bir şekilde görülmelidir. Cumhurbaşkanımız uluslararası toplumun dikkatini buraya çekmek için yoğun bir diplomasi trafiği yönetti.

Ama maalesef korkulan her geçen gün biraz daha vahim bir şekilde gerçekleşmeye devam ediyor. Burada İsrail tarafının, Gazze'yi ve oradakileri bahane ederek önce hava sonra kara harekatına başlamış olması bu gerilimi şiddeti artırmak niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Uluslararası toplumun buna derhal 'dur' demesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın Filistin topraklarına bir Uluslararası Sivilleri Koruma Gücü'nü gönderilmesi teklifinin artık çok ciddi bir şekilde ele alınması ve tartışılması gerekiyor. İsrail savaş suçu işliyor.'

'HEPİMİZ MESCİD-İ AKSA'NIN EVLATLARIYIZ'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir...

'BU HUKUKSUZLUK VE İŞGAL DERHAL SON BULMALIDIR'

Fahrettin Altun: İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.

Filistinİsrail


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