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İsrail medyası gerçekleri çarpıtıyor! Terör böyle örtbas edildi!

Filistinli sivillere yönelik alçak saldırılarına devam eden İsrail kuvvetleri, şimdiye 43 kişiyi şehit etti. Gazze’ye düzenledikleri roket saldırılarına ara vermeyen ve saldıra devam edeceklerini açıklayan İsrail, Gazze’de 10’u çocuk olmak üzere 24 kişiyi öldürmüştü. Yapılan zulme isyan eden Filistin halkına ağır müdahalelerine devam eden İsrail hükümeti, dünya çapında kınanırken, kendi medyası bu terör eylemlerine sessiz kaldı. İsrail’in en çok satan gazetesi, ülkenin “saldırı altında” olduğu iddialarını manşete taşıyarak algı operasyonu başlattı.

Dünya / 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:12
İsrail medyası gerçekleri çarpıtıyor! Terör böyle örtbas edildi!

İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulüm, şiddetini artırarak devam ediyor. Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa saldırısıyla başlattıkları terör eylemlerini her yere sıçratan, Gazze'ye yaptıkları roket saldırılarıyla aralarında 10 çocuğun da olduğu 24 kişiyi katleden İsrail, zulme isyan eden Filistinlilere şiddet uygulamaktan kaçınmıyor.

GERÇEKLERİ ÇARPITAN MANŞETLER

Başta Lod kenti olmak üzere Filistinli halka göz göre göre saldıran ve protesto çığlıklarını bastırmaya çalışan İsrail kuvvetleri, dünya çapından gelen tepkilere ise kulak tıkamaya devam ediyor.

'İSRAİL YANIYOR'

Gazze'de günlerdir devam eden zulmü görmezden gelerek İsrail'in zor durumda olduğu yalanını pompalamaya çalışan İsrail medyasının öncü gazetelerinden Maariv, bugünkü manşetiyle kamuoyuna açıkça yalan söyledi.

'Ülke yanıyor' başlığıyla İsrail'in saldırı altında olduğunu söyleyen Maariv, İsrail'in 'uğradığı' saldırılar karşısında savaş önlemleri alması gerektiğini savunarak Filistin halkını hedef gösterdi.


'ARAPLAR İSYAN ÇIKARDI'

Gazze'deki katliama ilişkin tek kelime kullanmayan İsrailli gazete, ülkenin Filistinlilerin gazabına uğradığını yazdı. Lod kentinde, Filistinli bir sivilin Yahudi işgalciler tarafından şehit edilmesi nedeniyle çıkan olayların perde arkasını yansıtmayan gazete, bu olayların terör eylemi olduğunu savundu.

Haberlerinde sık sık 'Arapların ülkede isyan çıkardığı' vurgusunu yapan gazete, ana akım İsrail medyasının ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.


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