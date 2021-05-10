İsrailliler Mescid-i Aksa'da çıkan yangını sevinçle izledi!

Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürüyor.



İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, İsrail, Gazze’ye hava saldırısı düzenledi.



MESCİD-İ AKSA'NIN ÖN AVLUSUNDA YANGIN ÇIKTI



9'u çocuk 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda, Mescid-i Aksa'nın ön avlusunda yangın çıktı.



BÜYÜK ÇOŞKUYLA İZLEDİLER



Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, İsrailliler'in yangını büyük çoşkuyla izlediği görüldü. Görüntülerde, İsraillerin ellerinde bayraklarını sallayarak adeta bir zafer kazanmışsına sevinmeleri dikkat çekti.