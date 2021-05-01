Kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan değerlendirmelere göre, yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde tam kapanmaya giren Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana Akdeniz'de artan sıcaklar Marmara Bölgesi'ne de gelmeye başlıyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il 1 Mayıs hava durumu raporu.
Marmara Bölgesi'deki büyükşehirlerde güneş etkisini hissettirmeye başladı. Salı gününe kadar en sıcak 3 günün geçirilmesi tahmin ediliyor. 3 günlük sıcaklıkların ardından ise havada serinleme etkisini gösterecek.
SICAKLIK MAYIS SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
Yaz sıcaklarının Haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli meteoroloji tahmininde sıcakların yüksek seyredeceği belirtiliyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık gölgede 26, Ege Bölgesi'nde ise 34 derece seviyelerinde olacak.
DOLU VE ŞİDDETLİ SAĞANAĞA DİKKAT
Öte yandan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli sağanak ve dolu şeklinde oluşması tahmin ediliyor. Dar alanda yıkıcı sonuçları olan yağışlar görülebilir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalıbulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SICAKLIKLAR NE KADAR SÜRECEK?
Yaz sıcaklarının Haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli meteoroloji tahmininde sıcakların yüksek seyredeceği belirtiliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklık gölgede 26, Ege Bölgesi'nde ise 34 derece seviyelerinde olacak.