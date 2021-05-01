Kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar geliyor!

Marmara Bölgesi'deki büyükşehirlerde güneş etkisini hissettirmeye başladı. Salı gününe kadar en sıcak 3 günün geçirilmesi tahmin ediliyor. 3 günlük sıcaklıkların ardından ise havada serinleme etkisini gösterecek.



SICAKLIK MAYIS SONUNA KADAR DEVAM EDECEK



Yaz sıcaklarının Haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli meteoroloji tahmininde sıcakların yüksek seyredeceği belirtiliyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklık gölgede 26, Ege Bölgesi'nde ise 34 derece seviyelerinde olacak.



DOLU VE ŞİDDETLİ SAĞANAĞA DİKKAT



Öte yandan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli sağanak ve dolu şeklinde oluşması tahmin ediliyor. Dar alanda yıkıcı sonuçları olan yağışlar görülebilir.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu



MANİSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu



MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 27°C

Parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu



KAYSERİ °C, 24°C

Parçalıbulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu



KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu



KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİNOP °C, 18°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu



ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu



TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IĞDIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu



DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu



GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı bulutlu



SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



SICAKLIKLAR NE KADAR SÜRECEK?

Yaz sıcaklarının Haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli meteoroloji tahmininde sıcakların yüksek seyredeceği belirtiliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklık gölgede 26, Ege Bölgesi'nde ise 34 derece seviyelerinde olacak.