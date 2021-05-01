Fransa yangın yeri! 1 Mayıs gösterilerinde Paris sokakları karıştı

Fransa'da 1 Mayıs gösterileri olaylı geçiyor. Paris'te polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.



Güvenlik güçlerine taş ve havai fişek atılınca müdahale gecikmedi



POLİSTEN GÖZ YAŞARTICI GAZ

Lyon kentinde de koronavirüs salgını ve yağmura rağmen işçi sendikaları ve Sarı Yelekliler, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle gösteri düzenledi.



Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.