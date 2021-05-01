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Alman basınında panik manşetleri! 'Erdoğan etkisini artırıyor'

Türklere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığın her geçen gün arttığı Almanya, ırkçı söylemlerini bu kez de ana akım medyası üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde başta Almanya’dan olmak üzere Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görüşmeleri, Alman basınında geniş yankı buldu. Görüşmeleri manşete taşıyan Die Welt, Ankara’nın Almanya’daki etkisinin giderek arttığını duyurarak yaşanan paniği sayfalarına taşıdı.

Güncel / 1 Mayıs 2021 Cumartesi 16:16
Alman basınında panik manşetleri! 'Erdoğan etkisini artırıyor'

Almanya'da sık sık yaşanan Türklere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık, medya yoluyla pompalanmaya devam ediyor. Son yıllarda başta camilere yapılan çirkin saldırıların artmasıyla birlikte çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Müslüman kesime yönelik ötekileştirme girişimleri, siyasi analizlerde de kendini göstermeye devam ediyor.

Müslüman dernekleri adeta yasa dışı göstermeye çalışan ülke medyası, bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkedeki etkisine yönelik duyduğu endişeyi gündeme taşıdı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA 'YASA DIŞI' İMASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul eden Başkan Erdoğan'ın bu görüşmesi, Almanya'da olay yarattı. Aralarında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen'in de olduğu temsilcileri kabul eden Başkan Erdoğan, Alman medyasından bir kez daha gündeme oturdu.

Görüşmeleri 'Erdoğan'ın Almanya'daki etkinliğini artırma girişimi' olarak yorumlayan Die Welt, sivil toplum kuruluşlarını adeta yasa dışı örgütler olarak göstermeye çalıştı.

'ANKARA'NIN ETKİSİ' RAHATSIZ ETTİ

Yayınladığı analizde sivil toplum kuruluşu başkanlarının, Başkan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptıkları görüşmelerin endişe verici olduğunu vurgulayan Die Welt, Türkiye'nin Almanya'daki etkisini her geçen gün artırdığını vurguladı.

Türk İslam Birliği Derneği'nin (ATİB), Türk kültürüne verdiği önemin diğer etnik grupların değersizleştirilmesine yol açtığının iddia edildiği yazıda, Müslüman Türkler açıkça hedef gösterildi.

Die Welt, skandal analizinde görüşmelerin Alman hükümetinin bütünlüğü açısından panik uyandırıcı nitelikler taşıdığını iddia ederek, İçişleri Bakanlığı'nı sivil toplum kuruluşlarını 'yasa dışı' kabul etmeye çağırdı.

AlmanyaRecep Tayyip Erdoğan

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