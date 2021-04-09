Türkiye, Başkan Erdoğan'ın yanında! Mussolini kırıntısı Draghi'ye tokat gibi cevap: #ErdoğanıDurduramazsınız

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak 'diktatör' demesi büyük tepkiyle karşılandı. Twitter'da #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında toplanan yüz binlerce kişi Başkan Erdoğan'a desteklerini gösterdi. Sosyal medya kullancıları Erdoğan'ın yanında durarak Draghi ve onun zihniyetindekilere çok net cevap verdi!