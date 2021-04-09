Türkiye, Başkan Erdoğan'ın yanında! Mussolini kırıntısı Draghi'ye tokat gibi cevap: #ErdoğanıDurduramazsınız

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak 'diktatör' demesi büyük tepkiyle karşılandı. Twitter'da #ErdoğanıDurduramazsınız başlığı altında toplanan yüz binlerce kişi Başkan Erdoğan'a desteklerini gösterdi. Sosyal medya kullancıları Erdoğan'ın yanında durarak Draghi ve onun zihniyetindekilere çok net cevap verdi!
İtalya Başbakanı Draghi'nin küstah sözlerine en güzel cevabı Türk Milleti verdi.
#ErdoğanıDurduramazsınız başlığı kısa sürede mesaj yağmuruna tutuldu.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Bu millete hizmet yolunda varını yoğunu ortaya koyan, dur durak bilmeden, gece gündüz demeden çalışan bu güzel insanı, liderimizi durduramazsınız! Evet, #ErdoğanıDurduramazsınız